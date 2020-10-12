Bu pazar seçim olsa kim kazanır? CHP'den anket açıklaması!

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, son dönemde yapılan bazı anket ve kamuoyu araştırmalarında CHP’nin oyunun gerilediği yönünde açıklanan sonuçların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Cumhur İttifakı oylarının yüzde 35-40’ların altına indiğini buna karşılık Millet İttifakı oylarının yüzde 57 ve üzerine doğru yükselmeye devam ettiğini bildirdi. Toprak, açıklanan kimi anketlerle CHP üzerinde algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını da söyledi.

Toprak, yaptığı yazılı açıklama ile CHP oylarının gerilediği yönündeki bazı anket sonuçlarının Millet İttifakı’nı ayrıştırmaya yönelik spekülasyonlardan ibaret olduğunu belirtti.

Toprak, “Cumhur İttifakı hızla taban yitirmekte, oy kaybetmektedir. Güncel siyasi tablonun en somut gerçeği budur. Bu tablonun yarattığı panikle toplumsal ve siyasal gerilimi tırmandırarak kendi içinde ve seçmen nezdinde konsolidasyon sağlamaya çalışan iktidar her alanda muhalefeti ve örgütlü sivil toplumu, medyayı, meslek kuruluşlarını baskılamaya, itirazsız bir ortam oluşturmaya çalışmaktadır” dedi.

Yeni Ekonomik Program’ın anlamsız hale geldiğini ifade eden Toprak açıklamasında açıklanan anketlerle ilgil şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kamuoyu araştırma kuruluşlarının yaptığı anketlerdeki ortak nokta, Cumhur İttifakı’nın hızla eridiği, oy toplamının yüzde 35-40’ların altına indiği yönündedir. Buna karşılık Millet İttifakı oyları yüzde 57 ve üzerine doğru yükselmeye devam etmektedir. Bu noktada son dönemde bazı kamuoyu araştırmalarında, CHP üzerinden algı operasyonlarına girişilerek CHP oylarının gerilediği yüzde 17-18’lere indiği şeklinde anketler yayınlanmaktadır. Oysa durum tam tersidir. Hem partimizin hem de CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nın siyasi vizyonu, demokrat ve herkesi kucaklayan tavrıyla ortaya koyduğu ilkeli siyasi çizgi sayesinde Millet İttifakı’nın oyları artmaktadır.”



Toprak, “2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, TBMM’de siyasi tercihlerin en geniş şekilde temsilinin yolunu açan CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun vizyonudur. Cumhur İttifakı’nın İYİ Parti’nin seçime girmesini engelleme senaryosunu CHP bozmuştur. Bu sayede bugün milletin meclisinde dört parti temsil imkânına kavuşmuştur. O yüzden anket manipülasyonları ve yapay gündemlerle Millet İttifakı’nı bölme çabalarına hız verilmiştir. Ancak bu oyun bozulacak, tutmayacaktır. İktidar tükendiğinin farkındadır” dedi.

