Bu kadarına da pes! Covid-19 negatif test sonucu satan çete çökertildi

Fransa’da havayolu ile yurtdışına çıkacak olan yolculara sahte Covid-19 test sonucu satan 7 kişilik çeteye, gümrük ve havaalanı polisinin ortaklaşa yaptığı operasyon sonucu çökertildiği belirtildi. Olayı ortaya çıkaran yetkililer, yakalanan şebekenin sahte testleri 150 ile 300 Euro karşılığında bazı yolculara sattıklarını kabul ettikleri açıklandı.

Sahte test satma olayına karışanların 29 ile 52 yaşları arasında oldukları belirtilirken savcılık, yakalanan şebekenin 7 üyesinden birinin kadın olduğunu açıkladı. Şebekenin aylardır düzenledikleri sahte Covid-19 negatif test sonuçlarını havalimanında el altından sattığı bildirildi.

