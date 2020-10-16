Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenim batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARAParçalı ve az bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°CParçalı az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°CAz bulutlu açık

KIRKLARELİ °C, 26°CParçalı az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°CParçalı az bulutlu

EGEParçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 28°CParçalı az bulutlu

KÜTAHYA °C, 25°CAz bulutlu açık

MANİSA °C, 29°CParçalı az bulutlu

MUĞLA °C, 26°CParçalı az bulutlu

AKDENİZParçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°CParçalı az bulutlu

ANTALYA °C, 28°CAz bulutlu açık

HATAY °C, 28°CParçalı az bulutlu

ISPARTA °C, 27°CParçalı az bulutlu

İÇ ANADOLUParçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 26°CAz bulutlu açık

ÇANKIRI °C, 27°CAz bulutlu açık

ESKİŞEHİR °C, 26°CAz bulutlu açık

KONYA °C, 27°CAz bulutlu açık

BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 26°CParçalı az bulutlu

DÜZCE °C, 29°CParçalı az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°CParçalı az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°CParçalı az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°CParçalı az bulutlu

RİZE °C, 25°CParçalı çok bulutlu

SAMSUN °C, 25°CParçalı az bulutlu

TRABZON °C, 24°CParçalı çok bulutlu

DOĞU ANADOLUParçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°CParçalı az bulutlu

KARS °C, 22°CParçalı az bulutlu

MALATYA °C, 27°CAz bulutlu açık

VAN °C, 20°CParçalı az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°CAz bulutlu açık

ANTEP °C, 30°CAz bulutlu açık

SİİRT °C, 30°CAz bulutlu açık

URFA °C, 33°CAz bulutlu açık

