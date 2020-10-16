Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı
Mteteoroloji'den yapılan uyarıya göre bazı illerde gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
GÜNDEM 16.10.2020, 07:58
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenim batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARAParçalı ve az bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°CParçalı az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°CAz bulutlu açık
KIRKLARELİ °C, 26°CParçalı az bulutlu
KOCAELİ °C, 29°CParçalı az bulutlu
EGEParçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
İZMİR °C, 28°CParçalı az bulutlu
KÜTAHYA °C, 25°CAz bulutlu açık
MANİSA °C, 29°CParçalı az bulutlu
MUĞLA °C, 26°CParçalı az bulutlu
AKDENİZParçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°CParçalı az bulutlu
ANTALYA °C, 28°CAz bulutlu açık
HATAY °C, 28°CParçalı az bulutlu
ISPARTA °C, 27°CParçalı az bulutlu
İÇ ANADOLUParçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 26°CAz bulutlu açık
ÇANKIRI °C, 27°CAz bulutlu açık
ESKİŞEHİR °C, 26°CAz bulutlu açık
KONYA °C, 27°CAz bulutlu açık
BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 26°CParçalı az bulutlu
DÜZCE °C, 29°CParçalı az bulutlu
KASTAMONU °C, 26°CParçalı az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°CParçalı az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°CParçalı az bulutlu
RİZE °C, 25°CParçalı çok bulutlu
SAMSUN °C, 25°CParçalı az bulutlu
TRABZON °C, 24°CParçalı çok bulutlu
DOĞU ANADOLUParçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°CParçalı az bulutlu
KARS °C, 22°CParçalı az bulutlu
MALATYA °C, 27°CAz bulutlu açık
VAN °C, 20°CParçalı az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°CAz bulutlu açık
ANTEP °C, 30°CAz bulutlu açık
SİİRT °C, 30°CAz bulutlu açık
URFA °C, 33°CAz bulutlu açık
Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARAParçalı ve az bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°CParçalı az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°CAz bulutlu açık
KIRKLARELİ °C, 26°CParçalı az bulutlu
KOCAELİ °C, 29°CParçalı az bulutlu
EGEParçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
İZMİR °C, 28°CParçalı az bulutlu
KÜTAHYA °C, 25°CAz bulutlu açık
MANİSA °C, 29°CParçalı az bulutlu
MUĞLA °C, 26°CParçalı az bulutlu
AKDENİZParçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°CParçalı az bulutlu
ANTALYA °C, 28°CAz bulutlu açık
HATAY °C, 28°CParçalı az bulutlu
ISPARTA °C, 27°CParçalı az bulutlu
İÇ ANADOLUParçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 26°CAz bulutlu açık
ÇANKIRI °C, 27°CAz bulutlu açık
ESKİŞEHİR °C, 26°CAz bulutlu açık
KONYA °C, 27°CAz bulutlu açık
BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 26°CParçalı az bulutlu
DÜZCE °C, 29°CParçalı az bulutlu
KASTAMONU °C, 26°CParçalı az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°CParçalı az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°CParçalı az bulutlu
RİZE °C, 25°CParçalı çok bulutlu
SAMSUN °C, 25°CParçalı az bulutlu
TRABZON °C, 24°CParçalı çok bulutlu
DOĞU ANADOLUParçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°CParçalı az bulutlu
KARS °C, 22°CParçalı az bulutlu
MALATYA °C, 27°CAz bulutlu açık
VAN °C, 20°CParçalı az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°CAz bulutlu açık
ANTEP °C, 30°CAz bulutlu açık
SİİRT °C, 30°CAz bulutlu açık
URFA °C, 33°CAz bulutlu açık
28°
parçalı az bulutlu
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