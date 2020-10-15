Bu illerde yaşayanlar dikkat! Gök gürültülü sağanak yağış var...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°CParçalı ve az bulutlu



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 27°CAz bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 23°CAz bulutlu

MANİSA °C, 27°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°CAz bulutlu



Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°CAaz bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°CParçalı bulutlu, öğle saatlrinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 26°CAz bulutlu



arçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu



arçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°CParçalı ve az bulutlu



Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

RİZE °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°CParçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°CParçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

VAN °C, 20°CParçalı ve az bulutlu



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu



Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyinde 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyinde yer yer 2,0m Görüş: İyi.

AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, Batı Akdeniz’in batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yer yer 6 ila 7 (50-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜHava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

