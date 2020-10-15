Bu illerde yaşayanlar dikkat! Gök gürültülü sağanak yağış var...
Meteoroloji ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Akdeniz'in yerel olmak üzere bazı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini duyurdu
GÜNDEM 15.10.2020, 07:55
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 27°CAz bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 23°CAz bulutlu
MANİSA °C, 27°CAz bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 25°CAz bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°CAaz bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°CParçalı bulutlu, öğle saatlrinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 26°CAz bulutlu
arçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
arçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
RİZE °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°CParçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°CParçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
VAN °C, 20°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 31°CParçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu
Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyinde 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyinde yer yer 2,0m Görüş: İyi.
AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, Batı Akdeniz’in batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yer yer 6 ila 7 (50-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜHava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 27°CAz bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 23°CAz bulutlu
MANİSA °C, 27°CAz bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 25°CAz bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°CAaz bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°CParçalı bulutlu, öğle saatlrinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 26°CAz bulutlu
arçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
arçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
RİZE °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°CParçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°CParçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu
VAN °C, 20°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 31°CParçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu
Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyinde 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyinde yer yer 2,0m Görüş: İyi.
AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, Batı Akdeniz’in batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yer yer 6 ila 7 (50-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜHava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
28°
parçalı az bulutlu
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|7
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|7
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|4
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|0
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|0
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|4
|0
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|5
|5
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|4
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|5
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|5
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