Bu hastalıklı yaklaşımdan vazgeçin!

Yunan Başpiskoposu Ieronimos’un barış ve kardeşlik dini İslam ile ilgili hadsiz ifadelerine tepkiler sürüyor. Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Ieronimos’a tepki göstererek, “Barış ve kardeşlik dini İslam’a ve Müslümanlara yönelik bu saldırı dilini kınıyorum” dedi.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos’un İslam dini ile ilgili hadsiz açıklamalarına tepki gösterdi. Güldemir, söz konusu şahsın “İslam’ın din olmadığı” ve “Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğu” şeklindeki sözlerini sert bir dille eleştirerek, “Barış ve kardeşlik dini İslam’a ve Müslümanlara yönelik bu saldırı dilini kınıyorum” dedi. Güldemir, “Bir din adımının insanları kin ve düşmanlığa teşvik etmesi, barış ve esenlik dini olan İslam’a ve Müslümanlara iftira ve asılsız söylemlerle saldırması kabul edilemez bir durumdur” sözleriyle tepki gösterirken, insanlar barış ve kardeşliğe çağırması beklenen bir din adamının çatışma ve kavga ortamını teşvik edici sözlerinin son derece mani olduğunu ifade etti.



Avrupa’da son zamanlarda İslam ve Müslümanlara karşı ırkçı bir yaklaşımın gerek devlet politikaları gerekse din adamları tarafından teşvik edildiğinin altını çizen Güldemir, “Bu hastalıklı yaklaşımdan artık vazgeçilmelidir. Müslümanları dışlayıcı, ötekileştirici bakış açısı maalesef Müslümanların can ve mal güvenliğini tehdit eden saldırılara dönüşmektedir. Müslümanlar ibadethanelerine rahat bir şekilde gidemiyor. Bu ortamın oluşmasında Hristiyan dünyasının Müslümanlara karşı takındığı bu yanlış tavır maalesef etkili olmaktadır. Yıllarca birlikte yaşayan birçok ortak paydaları bulunan insanlar, din adamlarının, politikacıların yanlış yönlendirmeleri ile bir anda düşman oluveriyor. Bunun yerine din görevlilerinin ve politikacıların insan olma paydasında birleştirerek birlikte yaşama kültürüne katkı sağlamaları gerekir” şeklinde konuştu.



İslam medeniyetinin her zaman farklı dinlerden, farklı kültürlerden insanların birlikte yaşamasına imkân verdiğini ve her insanın inancını dilediği gibi yaşaması için gerekli ortamı hazırladığını belirten Güldemir, “İslam dini insanı önceleyen, merhamet, ahlak ve adalet gibi değerler üzerine inşa edilmiş barış ve esenlik dinidir. Birilerinin hastalıklı bakış açısı bu gerçeği değiştiremez” ifadelerini kullandı.