Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son durum...

Uzun bir aradan sonra vaka sayısı yeniden düşüşe geçti.

Yılbaşı nedeniyle 3 günlük kısıtlama sonrası şimdi de hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu internet üzerinden sorgulanıyor.

Hafta sonları 81 il genelinde gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlaması dahil kafe, kıraathane gibi mekanlara uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte biteceği merak konusu...

Peki hafta sonu kısıtlaması ne zaman bitiyor?

9-10 Ocak sokağa çıkma yasağı olacak mı?



İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında aldı karar sonrası 81 il genelinde sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yeni bir karar alınmadıkça hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Bununla birlikte 8 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni korona virüs tedbirlerini içeren genelgeye göre günde sadece 3 saat sokağa çıkabilen 65 yaş ve üstüne ilişki kısıtlamalar devam ediyor.

65 yaş ve üstü vatandaşlar gün içerisinde 10.00-13.00 arasında sokağa çıkamayacak. Bu saatler arasında toplu taşımaya (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) binemeyecek.



Sokağa çıkma kısıtlaması süresince 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.



Sokağa çıkma kısıtlaması 20 ve altı içinde geçerli olacak.

1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı gençler ve çocuklar sokağa saat 13.00 15:00 saatleri arasında çıkabilecekler

