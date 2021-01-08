Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 9-10 Ocak yasak var mı?

Türkiye'de bir ayı aşkın süredir hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanmakta.

Hafta sonu planlaması yapmak isteyen vatandaşlar 9 Ocak 2021 Salı Cumartesi ile 10 Ocak 2021 Pazar günleri sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunu yöneltiyor.

Vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle yasakların kalkacağı tarih de merak ediliyor.

Peki, 9-10 Ocak günü sokağa çıkma yasağı var mı, yasaklar ne zaman kalkacak?



Koronavirüs vaka sayısının artışı nedeniyle 1 ay önce İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine yeni bir genelge göndermişti.

Valiliklere gönderilen genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması yeniden başladı

Yeni bir karara kadar sokağa çıkma yasakları hafta içi ve hafta sonunda belirlenen saatlerde devam edecek.



Sokağa çıkma yasakları bu hafta da devam edecek.

Kısıtlamalar hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında hafta sonu ise Cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sürecek.



Sokağa çıkma yasağına uymayanlara 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Yasağı ikinci kez delenlere ise iki aydan bir yıla hapis cezası istenebilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlamasında yasaktan muaf olanlar kimse hariç rutin güzergahının dışına çıkamayacak.

