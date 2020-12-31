Bu hafta Cuma namazı kılınacak mı? 1 Ocak'ta Cuma namazı serbest mi?

Bu akşam saat 09:00'da başlayacak yılbaşına özel sokağa çıkma yasağı ve yasak kısıtlamaları 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

Yarın yani 1 Ocak 2021'de yılı ilk cuma namazı kılınacak.

Kısıtlama günlerinde vatandaşlar Cuma namazı için evlerine yürüme mesafesi olan camilere gidebilecekler.

İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulları’nın aldıkları karar doğrultusunda vatandaşlar araç kullanmamak şartı en yakın camilerde Cuma namazı kılabilecekler.

İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi cuma namazına ilişkin şu açıklamayı yaptı...

“Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede; 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’da başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımızın temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmek ve araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilmelerine karar verilmiştir.”

