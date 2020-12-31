Bu hafta Cuma namazı kılınacak mı? 1 Ocak'ta Cuma namazı serbest mi?
Türkiye genelinde bu akşamdan itibaren uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor. Yılbaşı yasakları nedeniyle yarın cuma namazı kılınacak mı? İşte detaylar...
GÜNDEM 31.12.2020, 12:42
Bu akşam saat 09:00'da başlayacak yılbaşına özel sokağa çıkma yasağı ve yasak kısıtlamaları 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.
Yarın yani 1 Ocak 2021'de yılı ilk cuma namazı kılınacak.
Kısıtlama günlerinde vatandaşlar Cuma namazı için evlerine yürüme mesafesi olan camilere gidebilecekler.
İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulları’nın aldıkları karar doğrultusunda vatandaşlar araç kullanmamak şartı en yakın camilerde Cuma namazı kılabilecekler.
İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi cuma namazına ilişkin şu açıklamayı yaptı...
“Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede; 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’da başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımızın temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmek ve araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilmelerine karar verilmiştir.”
Yarın yani 1 Ocak 2021'de yılı ilk cuma namazı kılınacak.
Kısıtlama günlerinde vatandaşlar Cuma namazı için evlerine yürüme mesafesi olan camilere gidebilecekler.
İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulları’nın aldıkları karar doğrultusunda vatandaşlar araç kullanmamak şartı en yakın camilerde Cuma namazı kılabilecekler.
İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi cuma namazına ilişkin şu açıklamayı yaptı...
“Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede; 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’da başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımızın temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmek ve araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilmelerine karar verilmiştir.”
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 31 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Crystal Palace
|16
|19
|15. Newcastle
|14
|18
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|15
|18
|12. Levante
|15
|18
|13. Getafe
|14
|17
|14. Deportivo Alaves
|15
|17
|15. Eibar
|16
|16
|16. Valencia
|16
|15
|17. Elche
|13
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü