Bu hafta BİM'e neler geliyor! 24-27 Kasım 2020 Aktüel Ürün Kataloğu

Salı ve Cuma günlerinin vazgeçilmez indirimleri BİM aktüel ürünler kataloğu ile yayınlandı.

21 Kasım'dan itibaren başlayan BİM indirimler serisi 27 Kasım’da da devam edecek.

BİM market bu hafta da yine harika bir kampanya tüketicilerine kapılarını açıyor

BİM 24-27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu ile satışını yapacağı ürünleri duyurdu.



Öte yandan BİM'de market her hafta olduğu gibi gelecek Cuma da raflarında yeni sürprizler olacak.

BİM 27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler de BİM'in resmi sitesinde yayınlandı.

BİM marketin sürpriz ürünleri arasında HP Pavilion Gaming Laptop, Hometech Tablet 10.1 inç, Jabra Elite 65t Tam Kablosuz Kulaklık ve daha birçok ürün bulunuyor...



Pril Bulaşık Makinesi Tableti 70’li 39,90 TLQueen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 16’lı 19,90 TLTursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 4310 ml 34,90 TLVernel Konsantre Yumuşatıcı 2×1440 ml 29,90 TLHypo Çamaşır Suyu 4 Litre 7,95 TLDixi Yüzey Temizleyici 5 Litre 19,90 TLDesto Eko Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 Litre 16,90 TLMarc Banyo/ Mutfak Temizleyici 750 ml 9,95 TLÇekmece Dolap Kokusu 5,95 TLWellnax WC Blok 4,95 TLAraç Kokusu 6,95 TLMr.Green Bulaşık Süngeri 10’lu 3,95 TLMr.Green Mikrofiber Temizlik Bezi Seti 5’li 19,90 TLMr.Green Perforeli Bez 20’li 7,95 TLApaks Organik Kulak Çubuğu 200’lü 4,95 TLJenny&Willy Organik Bebek Kulak Çubuğu 60’lı 3,95 TLApaks Organik Makyaj Temizleme Pedi 80’li 4,50 TLDeep Fresh Antibakteriyel Islak Mendil 15’li 1,50 TLDeep Fresh Antibakteriyel Sıvı Sabun 1 Litre 10,90 TL



Duracell Taşınabilir Şarj Aleti 6700 mAh 109 TLDuracell Pil Şarj Aleti + 4 Pil 89,90 TLDuracell AA Şarjlı Kalem Pil 2’li 22,90 TLDuracell AAA Şarjlı İnce Pil 2’li 22,90 TLDuracell AA Kalem Pil 10’lu 24,90 TLDuracell AAA İnce Pil 10’lu 24,90 TLDuracell 2025 Düğme Pil 3’lü 12,90 TLDuracell 2032 Düğme Pil 3’lü 12,90 TLDuracell 9V Pil 11,90 TLDuracell İşitme Cihazı Pilleri 6’lı 14,90 TLDoğuş Gurme Siyah Çay 1 Kg 29,90 TLDerya Zeytinyağlı Ton Balığı 2×150 gr 18,90 TLAmasya Et Yemeklik Pastırma 200 gr 16,90 TLPınar Dana Uzun Sosis 210 gr 9,95 TLNamet Piliç Füme 50 gr 1,75 TLPolonez Hindi Salam 110 gr 3,50 TLNevbağ Keçi Boynuzu / Karadut / Hurma Özü 640 gr 13,90 TLBahçıvan Laktozsuz Labne 300 gr 9,95 TLDoğa Kova Tuzlu Tereyağı 900 gr 44,90 TLCupido Loops Tahıl Gevreği 450 gr 6,95 TLKelly’s Çikolata Dolgulu Buğday ve Pirinç Gevreği 280 gr 6,95 TLBuono Belçika Çikolatası 5,95 TLLokum Atölyesi Meyveli Puf Lokum 5,95 TLBuono Rulo Gofret Parçacıklı Karamelli Beyaz Çikolata 60 gr 5,95 TLSimbat Çıtlatılmış Tuzlu Kabuklu Kavrulmuş Fındık 400 gr 15,95 TLPink Panda Vanilyalı Pembe Gofret 4×100 gr 4,95 TLParty Ballı Hardallı Mısır Cipsi 300 gr 4,95 TLMinis Fındık Kremalı Mini Gofret 120 gr 4,95 TLMeray Tuzlu Kıbrıs Ay Çekirdeği 400 gr 6,50 TLLush Espresso / Fıstık Kremalı Bisküvi 160 gr 3,95 TL



BİM 27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler belli oldu.

Cuma günü BİM'de başlayacak yeni kampanya teknolojik ürünlerden oluşuyor.

BİM raflarında Cuma günü laptoptan tablete, akıllı bileklikten taşınabilir şarj cihazına birçok ürün bulmak mümkün.



HP Pavilion Gaming Laptop 6.999 TLHP 15.6″ Odyssey Çanta 199 TLTaşınabilir SSD Hafıza 256 GB 249 TLGaming Klavye 69,90 TLPolosmart Gaming Mouse Seti 39,90 TLHP Combo 300 Kablosuz Klavye Mouse Seti 199 TLAnker A3331 Kablosuz Kulaklık 249 TLJabra Elite 651 Tam Kablosuz Kulaklık 499 TLHP H2800 Stereo Klaklık 99,90 TLPolosmart Pro Kulaklık 109 TLHamotoech 10.1″ Tablet 799 TLBilicra Akıllı Çocuk Saati 499 TLPolosmart Akıllı Saat 159 TLPolosmart Smartlife Akıllı Bileklik 79,90 TLPUBG Fanlı & Powerbanklı Joystick 39,90 TLPolosmart Vücut Analiz Baskülü 79,90 TLSmart Drone Corby Zoom Pro CX007 199 TLKaraoke Mikrofon ve Işıklı Küre Seti 79,90 TL





Kütahya Porselen 18 Parça Nano Dekor Yemek Takımı 149 TLBonera Çok Amaçlı XL Döküm Tava 119 TLTefal Cook N Clean Wok Tava 28 cm 119 TLHeifer Kırmızı Düdüklü Çelik Çaydanlık 2,5 Litre 99,90 TLNaturalove Altınyaldızlı Standlı Kupa Seti 4’lü 69,90 TLNaturalove Bambu Satndlı Fincan Seti 6’lı 89,90 TLNaturalove Bambu 12 Parça Mutfak Seti 59,90 TLÇift Kişilik İpek Yorgan 195×215 cm 179 TLİpek Yastık 50×70 cm 79,90 TLKumtel Fanlı Elektrikli Isıtıcı 69,90 TLKadın Kapüşonlu Flanel Sabahlık 69,90 TLKadın Polar Pijama Takımı 39,90 TLKadın – Erkek Termal İçlik Takım 46,90 TLÇocuk Bot 29,90 TLTermal Mest 21,90 TL



İşte BİM 27 Kasım 2020 aktüel kataloğundaki teknolojik ürünler...:



• 16-A0000NT (1Y7D5EA)• Intel Core i5 10300H• 8GB DDR4 RAM• NVIDIA GeForce GTX1050 ekran kartı• 256GB SSD• 144Hz ekran hızı• Bu ürünün içerisinde Windows işletim sistemi bulunmamaktadır (FREEDOS)

BİM FİYATI 6.999 TL



• 4 çekirdekli işlemci• 32 GB dahili hafıza• 3 GB RAM• Wifi 802.11• BT 4.0• 2.0MP Ön & 5.0MP arka kamera + flaş• 5000 mAh pil kapasitesi• Android işletim sistemi

BİM FİYATI 799 TL

