Bu fırsat kaçmaz! İndirime giren Huawei telefon modelleri...

Çin menşeli ve çok uluslu bir şirket olan Huawei fiyat ve performans açısından yine çok konuşulacak bir karara imza attı.

İndirimde olan Huawei akıllı telefon modelleri merak ediliyordu.

Huawei’den tüketiciyi sevindirecek bir haber geldi

Huawei P40 Pro 256 GB Fiyat: 9.699,00 TL

Huawei P30 Lite 128 GB Fiyat: 2.699,00 TL

Huawei P40 Lite 128 GB Fiyat: 2.925,01 TL

Huawei P30 Lite 64 GB Fiyat: 2.455,20 TL

Huawei Mate 20 Lite 64 GB Fiyat: 3.099,00 TL

Huawei P Smart Pro 128 GB Fiyat: 2.805,00 TL

Huawei Y5 2019 16GB 2GB Fiyat: 1.539,84 TL

Huawei P Smart 2021 128GB 4GB Fiyat: 2.690,00 TL

