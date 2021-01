"Bu Enerji Kimde Var" belgesel serisinin tanıtım toplantısı yapıldı

"Bu Enerji Kimde Var" belgesel serisinin tanıtım toplantısı Paralimpik milli sporcuların başarılarını duyurmak amacıyla gerçekleştirildi.

Projenin anlatıldığı toplantıya Zorlu Enerji Üst Yöneticisi Sinan Ak, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve belgeselin kahramanı sporcuları katıldı

Projenin önüne geldiğinde oldukça heyecanlandığını belirten Sinan Ak, "Ben fırsat buldukça Formula 1, Nascar gibi birçok sporu takip ederim. 2001 yılında yarıştığı kazada 2 ayağını birden kaybeden Alex Zanardi beni çok etkilemiştir. Bu kazadan sonra yılmadı ve yarışlara devam etti. Ardından da el bisikletine başlayıp 2012 Olimpiyatları'nda 2 altın 1 gümüş aldı. Bu proje bizim adımıza çok önemli. Ben zamanında basketbol oynadım. Bir şeyi başarmanın zevkini o zaman tattım. Bu çok farklı bir duygu. İş hayatına girip çalışıyorsunuz, proje yapıp ilerliyorsunuz ama bir spor dalında bir kişinin elde ettiği başarı duygusu başka hiçbir şeyde yok." ifadelerini kullandı.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, "Bu proje bizim için çok anlamlı ve değerli. Paralimpik sporcularımız bizim göğsümüzü kabartıyor. Eğer istenildiğinde her şeyin başarıldığını gösterdiler bize. Bunu duyurmak bizim öncelikli görevimiz. Sponsorluk Türkiye'de futbol ve basketbolun dışında çok zor. Böyle bir projeye Zorlu Enerji çok büyük katkıda bulundu. Kendilerine bir kez daha çok teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere neler yapabileceklerini göstermenin önemine değinen Saran, "Rol model bulmak çok önemli ve bu genç kardeşlerimizin hepsi birer rol model. Biz 2000'li yılların başından bu yana engelli sporuna çok önem veriyoruz. Kartal Engelli Spor Basketbol Takımı'na ziyarette bulunmuştuk. Bizi çağırdılar ve sohbet etmeye gittik. Genç bir kardeşimiz bana boyumu sordu ve '1,94' dedim. Kendisi de bana 'Benim de geçen sene boyum '1,90'dı dedi. O zamandan bu yana elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Toplantıda konuşan sporculardan gülle atmada altın madalya sahibi Eda Yıldırım, "Van depremini yaşadım. 'Bu enerji kimde var?' sorusuna 'Ben de varım' diyorum. Toplantıda yer alan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ampute Milli Takımı futbolcusu Barış Telli, "Bu proje, bizimle birlikte herkese enerjimizi yayma şansı verdi. Projenin en başından bu yana varım. Geçmişte atletizm yapmıştım. Tekerlekli sandalye tenise başladım. Benim için bütün sporlar önemliydi ve ülkemi temsil etme mutluluğunu yaşadım." ifadelerine yer verdi.

Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu da "Böyle bir program içinde bulunmaktan dolayı mutluyum. Başarılı bir yüzücü olan Sadettin Bey'le konuşmak çok özel. İnşallah gelecek nesillere faydalı bir program olur." şeklinde konuştu.

Tekerlekli Sandalye Tenisi Quad Milli Takım sporcusu Fatih Karataş, şunları kaydetti:

"Harika bir belgesel oldu. Bu belgeselde yer almaktan çok mutluyum. 5 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Bütün sporcu arkadaşlarımı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Sadece 3 Aralık’ta değil her gün bizimle olduğunuz için sizlere de teşekkür ediyorum."

Paralimpik Tekvandocu Gamze Gürdal'ın şu ifadelerinin ardından toplantı sona erdi:

"Çok heyecanlıyım bu projede yer aldığım için. Paralimpik sporcular olarak medyada çok fazla yer alamıyoruz. Umarım bu belgeselle elde ettiğimiz başarılar biraz daha duyulacaktır. Bu nedenle çok teşekkür ediyorum. Umarım çok büyük kitlelere ulaşabiliriz."