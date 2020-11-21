Bu dolar tahminine çok şaşıracaksınız! “Bana dua edeceksiniz” dedi

Youtube'da ana haber bültenlerinde çıkan haberlerle dalga geçtiği videolarla tanınan youtuber "Röportaj Adam" son çektiği dolar videosuyla yine kırdı geçirdi.

"Röportaj Adam" ismiyle tanıdığımız Mahsun Karaca son videosunda rkonomi yönetiminde yaşanan değişiklikler ve Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla birlikte sosyal medya mecralarında veya televizyon ekranlarında sıkça görmeye başladığımız ekonomistlerle dalga geçti.



Dolar kurunda özellikle son zamanlarda yaşanan sert hareketler, dolar borcu olan, dolar yatırımı olan ya dolar almayı düşünen vatandaşların “dolar daha artacak mı? ya da dolar daha düşer mi” sorularını da beraberinde getirdi.

Ekonomistler vatandaşların dolar sorularına cevap vermeye çalışırken ekonomide yönetimindeki sert zigzaglar bir çok ekonomisti ters yatırırken tahminlerinin de tutmamasına neden oldu. Youtuber “Röportaj Adam” da bu olayı ti’ye alan bir video ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Videosunda sürekli dolar kuru öngörülerinde bulunan Mahsun Karaca’nın isabetsiz tahminleri izleyenleri kırdı geçirdi.

Röprtaj Adam’ın bu videosu Twitter’da kısa zamanda binlerce yorum ve beğeni aldı

