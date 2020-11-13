Bu da oldu: Online ders sırasında evine hırsız girdi

Hırsızlardan biri Santos'un ağzını kapatıp, kıymetli eşyaların yerini sordu. Santos'un soyulduğunu gören öğrencilerin ve üniversite görevlilerinin ihbarıyla olay yerine gelen polis hırsızları yakaladı. Santos ve soygun sırasında evde bulunan hamile kızı yara almadan kurtarıldı. (AA)

