Bu bir Tıp ayıbıdır!

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir araya geldiğimiz yabancı uyruklu doktorlar meslektaşlarıyla eşit şartlarda çalışmak istiyor. Hastane döner sermayesinden de payları kesilen sayıları 4 bini aşan yabancı doktorlara 1992 TL maaş ödeniyor. Sağlık sigortalarının da tam yapılmadığını ifade eden doktorlar hastalanmaları durumunda çalıştıkları hastanede ücretle tedavi görüyorlar. Hatta koronavirüs servislerinde çalışanlar kovid-19 test için bile ücret ödüyor.

Türkiye’de sayıları 4 bini aşan yabancı uyruklu asistan doktorlar, kendilerine yapılan haksızlıklara rağmen görev yapmaya devam ediyor. Danıştay’ın 2020 Aralık ayında verdiği kararla hastanelerin döner sermayesinden de artık pay alamayan yabancı doktorlara, 1992 TL maaş ödeniyor. Asgari ücretin dahi altında ücret alan doktorlara tam bir sağlık sigortası da yapılmıyor. Birçok mağduriyet yaşayan yabancı doktorlar, hasta olmaları durumunda kendi çalıştıkları hastanede bile ücret ödemek zorunda kalıyor. Beyin göçü yaparak Türkiye’ye gelen ve birçok mağduriyet yaşayan yabancı doktorlarla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir araya geldik. Yaşadıkları sıkıntıları Milli Gazete’ye anlatan yabancı doktorlar, meslektaşlarıyla eşit şartlarda çalışmak istiyor.



Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Orhan Farmanlı, “2 yılı aşkın bir süredir bu hastanede patoloji bölümünde asistan doktor olarak görev yapıyorum. Asistanlık görevimi tam bir sigorta yapılmadan sürdürüyorum. Görev yaptığım süre boyunca da yabancılara verilen maaş olan 1992 TL ile geçimimi sağlıyorum. 2009 yılına kadar bize hiçbir şekilde maaş verilmiyordu. Daha sonra bazı yabancı doktorların girişimiyle bize düşük bir maaş bağlandı. 2019’da bir yabancı bir asistan doktorun açtığı dava sonucunda bizim de hastanenin döner sermayesinden faydalanmamız sağlandı. Ancak 2020 Aralık ayında Sağlık Bakanlığı’ndan bir avukat Danıştay’a bir dava açtı ve bizim döner sermayeden para almamız engellendi” ifadelerini kullandı.



Diğer asistan doktorlarla aynı işi yaptıklarını ifade eden Orhan Fermanlı, “Ancak farklı bir muameleyle karşılaşıyoruz. Maaş konusunda ve sigorta konusunda bize yapılan bu ayrımcılığın artık son bulmasını istiyoruz. Evliyim ve yakın zamanda bir çocuğum olacak. Uzmanlığımı kazanana kadar 1992 TL ile nasıl ailemi geçindirebilirim?” şeklinde konuştu.



İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olan Dr. Aygün Aliyeva ise kendilerine bir haksızlık yapıldığını söyleyerek, “Biz yabancı doktorlar da diğer doktorlar kadar hastanenin döner sermayesine katkı sağlıyoruz. Normalde herkes çalıştığının hakkını alması gerek. Aynı hastanede, aynı sistemde, aynı mesai saatlerinde çalışıp her gün onlarca hastaya bakmamıza rağmen yabancı doktorlar olarak hakkımızı alamıyoruz. Çalışmaya geldiğinde yabancı-Türk ayrımı yok ama para konusuna gelince ‘yabancı doktor’ denilip ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Ben Covid-19 yoğun bakım servisinde 2 ay çalıştım. Bunu yapmak zorundaydım, hep iyi şartlarda çalışmak gibi bir beklentim yok ama sadece hakkımızı istiyoruz” diye konuştu.



Rusya’nın en önemli tıp fakültesinden dereceyle mezun olan Özbek Dr. Abror Abdurrahmanov, “Rusya’ya biokimya birincisiyim, birçok yarışmada derece aldım. Rusya’daki İslam karşıtlığı yüzünden Türkiye’ye geldim. Ben işimi yaparken çocuklarım ezan sesiyle büyüsün ve Müslümanlara faydam olsun istedim. Hiçbir maddi beklentim olmadan geldiğim Türkiye’de çalışmayı hak etmem gerektiğini düşünüp, tüm sınavları ilk girişimde geçtim. 14 aydır görev yapıyorum ve son 5 ayımı da Covid-19 servisinde geçirdim. Ancak çok ağır koronavirüs hastalarıyla ilgilendiğim için ben de hasta oldum” dedi.



Abror Abdurrahmanov, “Koronavirüs kaptıktan sonra çok şiddetli ağrılar çektim. Çalıştığım bu hastanenin acil servisine geldiğimde kayıt açmak için bana 150 TL ödemem gerektiğini söylediler. Gece geç saatlerde para yatıracak bir yer bulamadığım için evime döndüm ancak daha sonra ağrılar daha da şiddetlendi ve tekrar hastaneye geldim. Bir şekilde o parayı yatırıp tedavi gördüm. Yaklaşık yedi gün tedavi gördüğüm bu hastanede kaldığım gün başına bana bin TL’lik bir borç çıkartıldı ve şuan çalıştığım hastaneye 7 bin TL borcum var. Bu borcu ödemek için 4 ay çalışmam gerekiyor. Çalıştığım hastanede salgını kaptım ve yine çalıştığım hastanede tedavi gördüm ama şimdi bu borcu nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum” diyerek düştüğü durumu anlattı.



Azerbaycan’da tıp eğitimi aldıktan sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimini devam ettiren Dr. Orhan Verdiyev, “ Bursa’da kendi paramı vererek staj dönemini bitirip bu hastanede çalışmaya hak kazandım. Genel cerrahi asistanı olmama rağmen yoğunluktan dolayı Covid-19 servisinde çalıştım. Koronavirüs hastalarıyla severek ilgilendim ama bir gün ben de kendimi kötü hissettim. Koronavirüs testi yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. 10 gün dinlenip hasatlığı atlatmam için izin verildi. Ancak daha sonra telefonuma bir mesaj geldi. Mesajda, yabancı uyruklu olduğum için bana yapılan koronavirüs testi için açılan kayıttan dolayı 50 TL’lik ücretini ödemem gerektiğim yazıyordu. 50 TL ödenemeyecek bir miktar değil ama onur kırıcı. Koronavirüs testine bile para veriyoruz” diye konuştu.



Tıp fakültesini Azerbaycan’da bitirip daha sonra Cerrah Paşa Tıp Fakültesinde uzmanlığını alan Dr. Saida Daşdamirova, “ Bu hastanede diğer doktorlarla aynı şartlarda çalışıyoruz, 1992 TL maaş veriliyor bir de düzgün bir sigorta yapılmıyor. Daha önce hastalandım, çalıştığım hastanenin aciline geldim ama para yatırmadan hasta olarak girişimin yapılamayacağını söylediler” ifadelerini kullandı.



Saida Daşdamirova, “Türk doktorlarla aynı parayı alalım istemiyoruz. Hasta bakarak katkı sağladığımız hastanenin döner sermayesinden hakkımız olanı istiyoruz. Çok cüzi bir miktar olan bu döner sermaye ücretini de geçim sıkıntısı çekmemek için istiyoruz. Eğitimimizi alırken görevimizi de aksatmadan yerine getirebilmemiz için geçimimizi sağlamamız gerek. Ben kafamda maddi sorunlar varken hastalarla nasıl tam olarak ilgilenebilirim. Uzman doktor olarak asgari ücretin altında maaş alıyorum. Bu bir haksızlıktır” şeklinde konuştu.

