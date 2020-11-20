Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta sonu yasağı

Bu akşam sokağa çıkma yasaklarının başlayıp - başlamadığı merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları saat 10:00 ila 20:00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.



Açıklanan karar sonrası merak edilen konulardan biri de Cuma gecesi sokağa çıkma yasağının başlayıp - başlamadığı oldu. Alınan karara göre ilk sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

İlk uygulamaya göre sokağa çıkma kısıtlaması, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak.

