Bu acıya yürek dayanmaz! Enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, Rıza Bey Apartmanından çıkarılan cenazenin eşi Kadriye Kaplan olup olmadığını teşhis için Ege Üniversitesi Hastanesi'ne geldi.

Eşinin olduğu düşünülen cansız bedeni teşhis etmek için morga giren Kaplan'ın cenazeyi teşhis edemediği ve o anlarda gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenildi. Bir kadına ait olan cansız bedenin kimliği, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Yıkılan Rıza Bey Apartmanın enkazında, Mehmet Kaplan'ın eşinin yanı sıra oğlu Gökdeniz Kaplan'ın da olduğu biliniyor.

