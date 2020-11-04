Bu 5 ilçede evi olanlar dikkat! Erdoğan'ın imzasıyla kamulaştırılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre,



İşte konut ve arsaların bulunduğu ada ve parseller:





Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerinde belirlenen güzergahta, yeri ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

