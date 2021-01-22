Brezilya'ya uçuşlar geçici olarak durduruldu
Sağlık Bakanı Koca, Brezilya'ya uçuşların geçici olarak durduruldu.
GÜNDEM 22.01.2021, 20:16
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya uçuşlarının geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir" ifadelerini kullandı.
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