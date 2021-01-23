Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar durduruldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya'dan Türkiye'ye olan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:



Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 22, 2021

Öte yandan Türkiye daha önce mutasyon nedeniyle Birleşik Krallık, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye’ye olan uçuşlarda geçici durdurma kararı almıştı.

Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 22, 2021

