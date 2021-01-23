Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar durduruldu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar nedeniyle Brezilya’ya uçuşların durdurulduğunu duyurdu.
GÜNDEM 23.01.2021, 08:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya'dan Türkiye'ye olan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 22, 2021
Öte yandan Türkiye daha önce mutasyon nedeniyle Birleşik Krallık, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye’ye olan uçuşlarda geçici durdurma kararı almıştı.
Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 22, 2021
Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 22, 2021
Öte yandan Türkiye daha önce mutasyon nedeniyle Birleşik Krallık, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye’ye olan uçuşlarda geçici durdurma kararı almıştı.
Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 22, 2021
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 23 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|39
|3. Galatasaray
|19
|36
|4. Gaziantep FK
|19
|34
|5. Alanyaspor
|19
|31
|6. Hatayspor
|19
|31
|7. Trabzonspor
|19
|30
|8. Karagümrük
|19
|27
|9. Malatyaspor
|19
|27
|10. Göztepe
|19
|25
|11. Antalyaspor
|19
|25
|12. Sivasspor
|19
|24
|13. Rizespor
|19
|24
|14. Başakşehir
|19
|23
|15. Konyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|19
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|19
|19
|19. Ankaragücü
|19
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Chelsea
|19
|29
|9. Southampton
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|16
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Burnley
|18
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|17
|44
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|19
|33
|5. Sevilla
|18
|33
|6. Real Sociedad
|19
|30
|7. Granada
|19
|28
|8. Real Betis
|19
|26
|9. Cádiz
|19
|24
|10. Levante
|19
|23
|11. Getafe
|18
|23
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Real Valladolid
|20
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|19
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|19
|16
|20. Huesca
|19
|12
Sayfalar Tümü