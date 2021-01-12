Brezilya'dan Sinovac aşısı açıklaması: Etkinlik oranı yüzde 50.38

Türkiye'nin de satın aldığı Çin menşeli CoronaVac aşısının Brezilya'daki Faz-3 denemelerinde etkinlik oranının yüzde 50.38 olduğu ifade edildi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre aşıyı üreten Çin şirketi Sinovac'ın Brezilya'daki ortağı Butantan Enstitüsü'nün medikal direktörü Ricardo Palacios, yeni oranın içinde klinik tedavi ihtiyacı hissetmeyecek derece hafif hastaların veya asemptomatik vakaların da bulunduğunu ifade etti.

Analizlerin 13 Ocak’ta tamamlanması öngörülüyor

30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki analizinin 13 Ocak’ta tamamlanması öngörülüyor.

