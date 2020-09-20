Brezilya’da koronavirüse yakalananlar 4.5 milyonu aştı
Brezilya’da koronavirüse yakalananların sayısı 4.5 milyonu aştı. Ülkede koronavirüs salgınında son 24 saatte 739 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 136 bini geçti.
GÜNDEM 20.09.2020, 16:37
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Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Brezilya’da vaka sayıları artmaya devam ediyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 olanların sayısının 4.5 milyonu, ölenlerin sayısının ise 136 bini geçtiğini açıkladı.
Yayımlanan son verilere göre Brezilya’da 4 milyon 528 bin 240 kişi koronavirüse yakalandı. 136 bin 532 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Brezilya’da şu ana kadar 3 milyon 82 bin 95 kişi ise sağlığına kavuştu. Bu rakamın toplam enfekte olan hastaların yüzde 84’ünden fazlasını temsil ettiği vurgulandı. Sağlık otoriteleri, ortalama ölüm sayısında önceki iki haftaya göre yüzde 20 artış yaşandığını belirtiyor.
Öte yandan, Brezilya’daki okullarda yüz yüze derslere Ekim ayı başında geri dönülmesi planlanıyor. Ayrıca 4 Ekim’den itibaren taraftarlar statlarda maç izleyebilecek.
Yayımlanan son verilere göre Brezilya’da 4 milyon 528 bin 240 kişi koronavirüse yakalandı. 136 bin 532 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Brezilya’da şu ana kadar 3 milyon 82 bin 95 kişi ise sağlığına kavuştu. Bu rakamın toplam enfekte olan hastaların yüzde 84’ünden fazlasını temsil ettiği vurgulandı. Sağlık otoriteleri, ortalama ölüm sayısında önceki iki haftaya göre yüzde 20 artış yaşandığını belirtiyor.
Öte yandan, Brezilya’daki okullarda yüz yüze derslere Ekim ayı başında geri dönülmesi planlanıyor. Ayrıca 4 Ekim’den itibaren taraftarlar statlarda maç izleyebilecek.
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