Brezilya Türkiye’de de denenen Çin aşısını almaktan vazgeçti!

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19'a karşı Çinli Sinavoc Biotech şirketinin geliştirdiği "CoronaVac" aşı adayını satın almayacaklarını duyurdu.

Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello'nun Brezilya'nın 46 milyon dozluk "CoronaVac" aşısı alacağını duyurmasından bir gün sonra Bolsonaro, Facebook hesabından yaptığı canlı yayında "Çin aşılarını satın almayacağız" dedi.

Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, "CoronaVac" aşı adayının deneylerini tamamlamadığını belirtti ve Sao Paulo Valisi Joao Doria'yı hedef aldı. Paylaşımında "Joao Doria'nın Çin aşısı" benzetmesini yapan Bolsonaro, "Brezilya halkı hiç kimsenin kobayı olmayacak" ifadesine yer verdi.



Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayı, haziranın sonlarında Brezilya'da insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı. Bu aşının başarılı olması durumunda, Brezilya'da da üretileceği ve ilk etapta Brezilya'nın 100 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alabileceği açıklanmıştı.

BBC'nin haberine göre, Bolsonaro'nun muhalifi Sao Paulo Valisi Joao Doria’ysa, ülkenin Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" adlı aşı adayını satın almayı kabul ettiğini duyurmuştu. Sao Paulo eyaletinde 9 bin gönüllünün katıldığı büyük çaplı bir CoronaVac denemesi yürüten araştırma merkezi Butantan Enstitüsü, pazartesi günü aşının güvenli olduğunu belirtmişti. Bu, henüz hazırlık aşamasında olmasına rağmen Sinovac'ın dünya çapındaki son faz denemelerinden alınan ilk sonuçtu. Söz konusu denemeler Endonezya ve Türkiye'de de yapılıyor.



Öte yandan Brezilya basınının Sağlık Gözetim Ajansı'na (Anvisa) dayandırdığı habere göre, Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayının Brezilya'daki deneylerine katılan 28 yaşındaki gönüllü doktor João Pedro Feitosa hayatını kaybetti.

Anvisa, 19 Ekim'de hayatını kaybeden Feitosa'nın ölüm sebebinin henüz belli olmadığını, araştırmanın devam ettiğini ve "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayının deneylerine devam edileceğini açıkladı.

Dünyada ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen 211 milyon nüfuslu Brezilya'da, bugüne kadar 154 bin 837 kişinin hayatına mal olan koronavirüs, 5 milyon 273 bin 954 kişide görüldü.

