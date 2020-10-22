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Brezilya Kadınlar Futbol Ligi'nde 29-0'lık hezimet!
Brezilya Kadınlar Futbol Ligi'nde 29-0'lık hezimet yaşandı. Evinde Sao Paulo'yu ağırlayan Taboao da Serra, tarihe istemeyecekleri bir şekilde geçti.
GÜNDEM 22.10.2020, 14:01
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Paulistao Feminino ya da bir başka deyişle Brezilya Paulista Kadınlar Şampiyonası 2. tur maçlarından birinin tarihe geçeceğini kimse tahmin etmiyordu. Sezonun ilk maçında Realidade Jovem deplasmanına gidip orada puan kıl payı 2-1'lik bir sonuçla kaçıran Taboao da Serra, 2. hafta maçında Sao Paulo'yu ağırladığında yaşayacaklarından habersizdi. Güneybatı Sao Paulo ekibi olan Taboao da Serra, ilk yarıyı 17-0 maçı ise 29-0 yenik kapattı.
Maçta Sao Paulo'nun gollerini Gioavaninha (3), Kamilla (6), Glaucia (3), Gioavana, Duda (3) Andressa (2), Emily (4) Carol (5) ve Perolla kaydettiler.
Taboao, bu sonuçla 2 maçta attığı 1 gole karşı kalesinde gördüğü 31 golle puansız ve -30 averajla grubunun son sırasında.
Andy Warhol'un, "Bir gün herkes 15 dakikalığına da olsa ünlü olacaktır" sözünün Taboao da Serra futbolcularının bu sonuçla deneyimlemek istemeyeceklerini tahmin etmek zor olmasa da maçtan sonra rakiplerinin yanına gidip ellerine sıkıp sarılmaları yüzlerde tebessüm bıraktı.
Taboao'nun kadın takımının büyük finansal sorunlar yaşadığını, takımın antrenman formalarının bile bulunmadığını ise ekleyelim. Brezilya'da haber ajanslarının geçtiği bilgiye göre 29-0'lık mağlubiyeti yaşayan Taboao, ligin en genç takımı aynı zamanda.
Sao Paulo Kadın Futbol Takımı, ligin en başarılı takımlarından biri, daha önce Black Bridge'i 7-0 ve Vitoria BA'yı 6-0 mağlup etmişlerdi. 2020 takvim yılında Taboao maçına kadar oynadıkları 14 karşılaşmada 32 gol kaydetmişlerdi. Toplam gol sayılarını ise 61'e çıkardılar.
Sao Paulo'nun sıradaki rakibi Realidade Jovem olacak.
Maçta Sao Paulo'nun gollerini Gioavaninha (3), Kamilla (6), Glaucia (3), Gioavana, Duda (3) Andressa (2), Emily (4) Carol (5) ve Perolla kaydettiler.
Taboao, bu sonuçla 2 maçta attığı 1 gole karşı kalesinde gördüğü 31 golle puansız ve -30 averajla grubunun son sırasında.
Andy Warhol'un, "Bir gün herkes 15 dakikalığına da olsa ünlü olacaktır" sözünün Taboao da Serra futbolcularının bu sonuçla deneyimlemek istemeyeceklerini tahmin etmek zor olmasa da maçtan sonra rakiplerinin yanına gidip ellerine sıkıp sarılmaları yüzlerde tebessüm bıraktı.
Taboao'nun kadın takımının büyük finansal sorunlar yaşadığını, takımın antrenman formalarının bile bulunmadığını ise ekleyelim. Brezilya'da haber ajanslarının geçtiği bilgiye göre 29-0'lık mağlubiyeti yaşayan Taboao, ligin en genç takımı aynı zamanda.
Sao Paulo Kadın Futbol Takımı, ligin en başarılı takımlarından biri, daha önce Black Bridge'i 7-0 ve Vitoria BA'yı 6-0 mağlup etmişlerdi. 2020 takvim yılında Taboao maçına kadar oynadıkları 14 karşılaşmada 32 gol kaydetmişlerdi. Toplam gol sayılarını ise 61'e çıkardılar.
Sao Paulo'nun sıradaki rakibi Realidade Jovem olacak.
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