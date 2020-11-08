Brexit kararı alan İngiltere AB ile yeniden anlaşmaya çok yakın!

Tarihi Brexit kararı ile Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere, AB ile ticaret anlaşması imzalamak için uzun zamandır görüşüyor. AB ve İngiltere arasında süren görüşmelerde iki ana anlaşmazlık unsuru bulunuyor. Ticaret anlaşması için İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile AB baş müzakerecileri Pazartesi günü görüşmelere devam edecek. Görüşmeler öncesinde konuşan Boris Jhonson, 'AB ile anlaşmanın yapılması gerekiyor' dedi.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ile bir ticaret anlaşmasının yapılmak üzere olduğunu belirtti. Jhonson, anlaşmanın genel çerçevesinin oldukça açık olduğu Brüksel'le de paylaşıldığını ifade etti. Jhonson, AB’nin baş müzakerecileri Michel Barnier ve Britanya’dan David Frost ile Pazartesi günü Londra’daki görüşmelerine devam edeceklerini söyledi.



Anlaşmaya varmak için gösterdikleri çabayı iki katına çıkarttıklarını söyleyen Jhonson, "Avrupalı ​​dostlarımız ve ortaklarımızla bir ticaret anlaşması yapmak için her zaman hevesliyim" dedi. Jhonson, "Bence anlaşmanın yapılması gerekiyor, ana hatlar oldukça açık. Sadece imzayı atmamız gerekiyor. Ve bunu (Avrupa Komisyonu Başkanı) Ursula Von der Leyen'e dün söyledim. Benimle tamamen aynı fikirde" diye konuştu.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Johnson, Amerika Birleşik Devletleri ile de ticaret anlaşması yapmayı istiyor. ABD Başkanı seçilen Joe Biden'i tebrik eden Jhonson, "önümüzdeki haftalarda ve aylarda Başkan Biden ve ekibiyle iklim değişikliği, ticaret ve uluslararası güvenlik konuları üzerinde çalışmayı dört gözle beklediğini" açıkladı. Başbakan Johnson, “ABD ile ortak değerlerimiz ve ortak çıkarlarımız var. Bu değerleri korumak için birlikte yapmamız gereken çok fazla iş var" dedi.

