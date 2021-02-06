Son Dakika
Branş öğretmenleri ne kadar ek ders ücreti alacak? Ocak EKÜ kaç lira?
Öğretmenlerin ücretlerinde maaş dışında bir ödeme olan ek ders ücretleri belli oldu. Peki branş öğretmenleri ne kadar ek ders ücreti alacak? Ocak ayı ek ders ücretleri ne zaman yatacak?
GÜNDEM 06.02.2021, 11:46
2021 yılında öğretmenlere enflasyon farkı ile beraber % 7.33 zam yapıldı. Bu zam ek ders ücretlerine de yansıdı.
Böylelikle 2021 yılında kadrolu öğretmenin ek ders ücreti 19.56 TL oldu.
Sözleşmeli öğretmenin ek ders ücreti 16.79 TL
2021 yılı yeni ek ders ücretleri Ocak ayı ek dersi ile beraber başlamış olacak.
Öğretmenler bu ay %15 vergi diliminde yer aldığı için ek ders ücretlerinden herhangi bir kesinti yaşamayacak.
1 Ocak resmi tatil olduğundan o güne ait ek ders ücreti ödenmeyecek. 4-22 Ocak arasında yapılan derslerin ek ders ücreti ödenecek.
3 haftaya takabül eden bu süreçte kadrolu öğretmenler en fazla 1.114 TL sözleşmeli öğretmenler ise en fazla 957 TL Ocak ayı ek ders ücreti alacak.
Böylelikle 2021 yılında kadrolu öğretmenin ek ders ücreti 19.56 TL oldu.
Sözleşmeli öğretmenin ek ders ücreti 16.79 TL
2021 yılı yeni ek ders ücretleri Ocak ayı ek dersi ile beraber başlamış olacak.
Öğretmenler bu ay %15 vergi diliminde yer aldığı için ek ders ücretlerinden herhangi bir kesinti yaşamayacak.
1 Ocak resmi tatil olduğundan o güne ait ek ders ücreti ödenmeyecek. 4-22 Ocak arasında yapılan derslerin ek ders ücreti ödenecek.
3 haftaya takabül eden bu süreçte kadrolu öğretmenler en fazla 1.114 TL sözleşmeli öğretmenler ise en fazla 957 TL Ocak ayı ek ders ücreti alacak.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 06 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|48
|2. Galatasaray
|22
|45
|3. Beşiktaş
|22
|45
|4. Trabzonspor
|22
|39
|5. Alanyaspor
|22
|38
|6. Hatayspor
|22
|35
|7. Gaziantep FK
|22
|35
|8. Karagümrük
|22
|34
|9. Antalyaspor
|22
|30
|10. Malatyaspor
|22
|29
|11. Göztepe
|22
|26
|12. Kasımpaşa
|22
|26
|13. Rizespor
|22
|26
|14. Sivasspor
|22
|25
|15. Konyaspor
|21
|24
|16. Başakşehir
|22
|24
|17. Kayserispor
|22
|23
|18. Erzurumspor
|22
|21
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|19
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|19
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|47
|2. M. United
|22
|44
|3. Leicester City
|22
|42
|4. Liverpool
|22
|40
|5. West Ham
|22
|38
|6. Chelsea
|22
|36
|7. Everton
|20
|36
|8. Tottenham
|21
|33
|9. Aston Villa
|20
|32
|10. Arsenal
|22
|31
|11. Leeds United
|21
|29
|12. Southampton
|21
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|22
|26
|15. Brighton
|22
|24
|16. Newcastle
|22
|22
|17. Burnley
|21
|22
|18. Fulham
|21
|14
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|21
|29
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Deportivo Alaves
|22
|22
|16. Eibar
|21
|20
|17. Real Valladolid
|22
|20
|18. Osasuna
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Sayfalar Tümü