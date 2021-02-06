Branş öğretmenleri ne kadar ek ders ücreti alacak? Ocak EKÜ kaç lira?

2021 yılında öğretmenlere enflasyon farkı ile beraber % 7.33 zam yapıldı. Bu zam ek ders ücretlerine de yansıdı.

Böylelikle 2021 yılında kadrolu öğretmenin ek ders ücreti 19.56 TL oldu.

Sözleşmeli öğretmenin ek ders ücreti 16.79 TL

2021 yılı yeni ek ders ücretleri Ocak ayı ek dersi ile beraber başlamış olacak.

Öğretmenler bu ay %15 vergi diliminde yer aldığı için ek ders ücretlerinden herhangi bir kesinti yaşamayacak.

1 Ocak resmi tatil olduğundan o güne ait ek ders ücreti ödenmeyecek. 4-22 Ocak arasında yapılan derslerin ek ders ücreti ödenecek.

3 haftaya takabül eden bu süreçte kadrolu öğretmenler en fazla 1.114 TL sözleşmeli öğretmenler ise en fazla 957 TL Ocak ayı ek ders ücreti alacak.

