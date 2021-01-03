Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Evi yanarken canlı yayın yaptı
Bursa’da Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangın çıkarken, ev sahibinin o anda cep telefonundan canlı yayın yapması akıllara durgunluk verdi.
GÜNDEM 03.01.2021, 19:58
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi’nde Suriye uyruklu Omar A. ve ailesinin yaşadığı evde, ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktığı öğrenildi. Dumanların evi sardığını gören Omar A., durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 2 itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın sebebiyle meraklı vatandaşlar sokağa çıkarak yangını izledi. Öte yandan, evi yanan Omar A.’nın elindeki cep telefonu ile yangın anında sosyal medyadan canlı yayın yapması pes dedirtti. Yangın sebebiyle ev kısmen kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangın sebebiyle meraklı vatandaşlar sokağa çıkarak yangını izledi. Öte yandan, evi yanan Omar A.’nın elindeki cep telefonu ile yangın anında sosyal medyadan canlı yayın yapması pes dedirtti. Yangın sebebiyle ev kısmen kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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