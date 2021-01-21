Böyle vahşet görülmedi! Yaralı yavru domuzu, köpeklere parçalattılar

Dehşete düşüren olay Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Kurudere ile Kaşıkçı Mahalleleri arasındaki kara yolunda meydana geldi.

4 Ocak günü yaşanan dehşet verici olayda bir grup genç, ava çıktıkları arazide yaban domuzu yavrusunu tüfekle vurarak, yaraladı.

Daha sonra yaralı haldeki yavru domuzun arka ayaklarını bağlayan vandallar zavallı hayvanı av için yanlarında götürdükleri 10 köpeğe parçalattı.

Vahşet görüntülerini cep telefonuyla çeken gençlerden biri görüntüeri, sosyal medyada paylaştı.

"Hayvana can çekiştirmeyin, öldürün hayvanı" denildiği duyulan görüntülerde, avcılar domuzun köpekler tarafından parçalanmasını gülerek izledi.

Görüntü sosyal medyada büyük infiale yol açtı.

Görüntülere ulaşan Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü harekete geçti. Görüntülerden belirlenip, kimlikleri tespit edilen 4 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 4 bin 132'şer lira ceza kesildi.

Bir kişiye ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvana eziyet ve işkence yapmak suçundan 1033 lira ceza verildi.

