Son Dakika
Böyle vahşet görülmedi! Yaralı yavru domuzu, köpeklere parçalattı
Denizli'de tüfekle vurup, yaraladıkları yavru domuzu köpek sürüsüne parçalattılar. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine kimlikleri belirlenen 4 avcı kıskıvrak yakalandı.
GÜNDEM 21.01.2021, 11:46
Dehşete düşüren olay Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Kurudere ile Kaşıkçı Mahalleleri arasındaki kara yolunda meydana geldi.
4 Ocak günü yaşanan dehşet verici olayda bir grup genç, ava çıktıkları arazide yaban domuzu yavrusunu tüfekle vurarak, yaraladı. Ardından da yaralı haldeki yavru domuzun arka ayaklarını bağladı. Bununla da yetinmeyip, av için yanlarında götürdükleri 10 köpeğe parçalattı
İçlerinden biri ise cep telefonuyla çektiği görüntüleri, sosyal medyada paylaştı. "Hayvana can çekiştirmeyin, öldürün hayvanı" denildiği duyulan görüntülerde, avcıların domuzun köpekler tarafından parçalanmasını gülerek izlediği görüldü.
Görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.
Görüntülere ulaşan Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü harekete geçti. Görüntülerden belirlenip, kimlikleri tespit edilen 4 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 4 bin 132'şer lira ceza kesildi.
Bir kişiye ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvana eziyet ve işkence yapmak suçundan 1033 lira ceza verildi.
4 Ocak günü yaşanan dehşet verici olayda bir grup genç, ava çıktıkları arazide yaban domuzu yavrusunu tüfekle vurarak, yaraladı. Ardından da yaralı haldeki yavru domuzun arka ayaklarını bağladı. Bununla da yetinmeyip, av için yanlarında götürdükleri 10 köpeğe parçalattı
İçlerinden biri ise cep telefonuyla çektiği görüntüleri, sosyal medyada paylaştı. "Hayvana can çekiştirmeyin, öldürün hayvanı" denildiği duyulan görüntülerde, avcıların domuzun köpekler tarafından parçalanmasını gülerek izlediği görüldü.
Görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.
Görüntülere ulaşan Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü harekete geçti. Görüntülerden belirlenip, kimlikleri tespit edilen 4 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 4 bin 132'şer lira ceza kesildi.
Bir kişiye ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvana eziyet ve işkence yapmak suçundan 1033 lira ceza verildi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Galatasaray
|19
|36
|4. Gaziantep FK
|19
|34
|5. Hatayspor
|19
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Trabzonspor
|19
|30
|8. Karagümrük
|18
|27
|9. Malatyaspor
|19
|27
|10. Göztepe
|19
|25
|11. Antalyaspor
|19
|25
|12. Rizespor
|19
|24
|13. Sivasspor
|18
|23
|14. Başakşehir
|19
|23
|15. Konyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|18
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|19
|19
|19. Erzurumspor
|19
|16
|20. Ankaragücü
|18
|15
|21. Denizlispor
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Chelsea
|19
|29
|9. Southampton
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|16
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|19
|33
|5. Sevilla
|18
|33
|6. Real Sociedad
|19
|30
|7. Granada
|19
|28
|8. Real Betis
|19
|26
|9. Cádiz
|19
|24
|10. Getafe
|18
|23
|11. Celta de Vigo
|19
|23
|12. Levante
|18
|22
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Real Valladolid
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|19
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|19
|12
Sayfalar Tümü