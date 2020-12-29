Boupendza Süper Lig'de tarihe geçti! İlk yarı 4 gol...

Hatayspor'un sezon başında transfer ettiği Aaron Boupendza, Antalyaspor deplasmanında 14 dakikada hat-trick yaptı.

Maçta ilk golünü 8.dakikada atan Boupendza, 14 dakika içinde hat-trick yaptı ve Alex de Souza'dan sonra en kısa sürede hat-trick yaan isim oldu

