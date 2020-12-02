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Bosna Hersek'in son kadısı Becir Efendi'nin eşi 99 yaşında vefat etti
Bosna Hersek'in son kadısı Becir Efendi'nin eşi Nimeta Jahic hayatını kaybetti.
GÜNDEM 02.12.2020, 18:22
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Nimeta Jahic'in oğlu Munir Jahic, yaptığı açıklamada, annesini sabaha karşı kaybettiklerini belirterek birkaç ay önce 99 yaşına giren annesinin cenazesinin yarın Saraybosna'da defnedileceğini söyledi.
Jahic, 2 gündür zatürre nedeniyle durumu ağırlaşan annesinin Saraybosna'daki evlerinde öldüğünü ifade etti.
Babası eski bir Osmanlı paşası olan Nimeta, aynı zamanda Bosna Hersek'in son kadısının da eşiydi.
Kosova'nın Prizren şehrinde yaşayan bir Türk ailesinin kızı olarak 1922'de dünyaya gelen Nimeta, kadı olan Boşnak eşinin Prizren'deki görevi sırasında evlenip daha sonra Bosna Hersek'e yerleşmişti.
Bosna Hersek'e gelin gelmiş bir Türk kadını olan Nimeta, Türkçenin yanı sıra Arnavutça ve Boşnakça da biliyordu.
Hem Prizren'de hem de İstanbul'da eğitim alan Nimeta Jahic, daha önce verdiği bir röportajda, Osmanlı paşası olan babasının Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak ile arkadaş olduğunu ve hala babasının apoletlerini, kemerini ve bastonunu sakladığını anlatmıştı.
Bosna'daki savaş döneminde Saraybosna'daki tünelden geçerek yardım için Türkiye'ye giden Nimeta, Türklerin savaşta Boşnaklara çok yardım ettiğini ve bundan dolayı her daim Türk halkına duacı olduğunu söylemişti.
Nimeta Jahic, Bosna Hersek'e yaptığı ziyaretlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmişti.
Jahic, 2 gündür zatürre nedeniyle durumu ağırlaşan annesinin Saraybosna'daki evlerinde öldüğünü ifade etti.
Babası eski bir Osmanlı paşası olan Nimeta, aynı zamanda Bosna Hersek'in son kadısının da eşiydi.
Kosova'nın Prizren şehrinde yaşayan bir Türk ailesinin kızı olarak 1922'de dünyaya gelen Nimeta, kadı olan Boşnak eşinin Prizren'deki görevi sırasında evlenip daha sonra Bosna Hersek'e yerleşmişti.
Bosna Hersek'e gelin gelmiş bir Türk kadını olan Nimeta, Türkçenin yanı sıra Arnavutça ve Boşnakça da biliyordu.
Hem Prizren'de hem de İstanbul'da eğitim alan Nimeta Jahic, daha önce verdiği bir röportajda, Osmanlı paşası olan babasının Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak ile arkadaş olduğunu ve hala babasının apoletlerini, kemerini ve bastonunu sakladığını anlatmıştı.
Bosna'daki savaş döneminde Saraybosna'daki tünelden geçerek yardım için Türkiye'ye giden Nimeta, Türklerin savaşta Boşnaklara çok yardım ettiğini ve bundan dolayı her daim Türk halkına duacı olduğunu söylemişti.
Nimeta Jahic, Bosna Hersek'e yaptığı ziyaretlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmişti.
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