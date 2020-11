Bosna Hersek üzerinden 70 Cent’lik et vurgunu!

Bosna Hersek’ten ithal edilen kemiksiz et ile ilgili Milli Gazete’nin ortaya çıkardığı fatura bu ülkeden yapılan ithalatın iyiden iyiye sorgulanmasına neden oldu. Sosyal proje kapsamında yapılan ithalatın şekli değişirken, birileri de sağlam bir şekilde köşeyi döndü. Sözde Bosna Hersekli üreticileri desteklemek için yapılan ithalatta sözleşmeli üretim modelinin uygulanacağı iddia edilirken, sözleşmeli üretim modeli hayata geçirilmediği gibi Türkiye’nin yaptığı kemiksiz et ithalatının maliyeti de kiloda 70 Cent birden arttı.



Bosna Hersek’ten yapılan et ithalatına yönelik ortaya çıkan fatura sektörde şok etkisi yaparken, acı bir gerçeği de gün yüzüne çıkardı. Ortaya çıkan fatura ESK’nın yerli üreticiden daha pahalıya et ithal ettiğini belgelerken, büyük bir vurgunu da gözler önüne serdi.

Türkiye, kardeş Bosna Hersek’in ekonomisine destek vermek için ihtiyacı olmadığı halde bu ülkeden et ithal ediyor. Ancak devletin burada verdiği desteğin birileri tarafından suiistimal edildiği ortaya çıktı. ESK, 2019 yılından önce Bosna Hersek’ten doğrudan şirketler üzerinden et ithal ediyordu. ESK’nın et ithal ettiği şirketlerin hayvanları piyasadan tedarik ettiği için bu ithalat şeklinin Bosnalı üreticilere doğrudan bir faydasının olmadığı tartışmaları gündeme gelmişti.



Bunun için 2019 yılında devreye Tareks Hayvancılık girdi. Tareks Hayvancılık, sosyal proje kapsamında, Bosna Hersek’te üreticilere sözleşmeli üretim yaptıracak ve bu üretilen hayvanların etleri de Türkiye’ye ithal edilecekti. Tareks Hayvancılık, bütün bu faaliyetlerini yapmak için Bosna Hersek’te bir şirket dahi kurmuştu.

Kağıt üzerinde her şey güzel görülürken, Bosna Hersek’te sözleşmeli üretim yaptırılacağı gerekçesiyle uygulamaya konulan sosyal projenin amacına hizmet etmediği gibi Türkiye’nin yaptığı kemiksiz et ithalatının maliyetini daha da artırması dikkat çekti.



ESK, bu proje öncesinde yani 2019 yılından önce Bosna Hersek’ten aracı olmadan doğrudan şirketler üzerinden kemiksiz eti 4.5 Euro’dan ithal ederken, 2019’da hayata geçirilen sözde ‘sosyal projeden’ sonra kemiksiz eti 5.20 Euro’dan ithal etmeye başladı. İthalat şeklinde hiçbir değişiklik olmamasına rağmen ‘sosyal proje’ kapsamında ithal edilen etin maliyetinin kiloda 70 Cent birden artması, bu fark kimin veya kimlerin cebine gitti sorusunu gündeme getirdi.



Milli Gazete’nin ortaya çıkardığı 17 Ağustos 2020 tarihli faturaya göre ESK, sosyal proje kapsamında Tareks Hayvancılık üzerinden Bosna Hersek’ten kemiksiz eti 5.20 Euro’dan ithal etti. Ancak ithal edilen kemiksiz etlerin doğrudan Bosnalı üreticilerden alınan hayvanlardan tedarik etmek yerine Tareks Hayvancılık’ın aracı bir firmadan tedarik ederek Türkiye’ye ithal etmesi dikkat çekti. Bu durum, sosyal proje öncesinde yapılan ithalattan hiçbir farkı olmazken, Türkiye’ye faturası ise ağır oldu.



Türkiye, Bosna Hersek’ten yaklaşık 3 bin ton kemiksiz et ithal ederken, kiloda 70 Cent fiyat farkı toplam 2.1 milyon Euro yapıyor. Yani Bosna Hersek’te iddia edilen sözleşmeli üretim modeli hayata geçirilmezken, hayata geçirilmeyen projeden dolayı da birileri büyük bir kazanç elde etti. Ortaya çıkan tablo, yerli üreticinin aleyhine olmasına rağmen Türkiye devletinin verdiği desteğin yine doğrudan Bosnalı üreticilere ulaşmadığını ancak birilerinin de bu ithalattan dolayı sağlam bir şekilde köşeyi döndüğünü gösteriyor.