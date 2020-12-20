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Boşanma oranları korkutucu seviyelere ulaştı

Manevi kalkınmanın bir türlü sağlanamadığı ülkemizde, Aile Kurumu derinden sarsıldı. Bu kez de  AK Parti’li Veysel Eroğlu, TÜİK verilerine dayanarak gelinen noktayı açıkladı.

GÜNDEM 20.12.2020, 04:31
Boşanma oranları korkutucu seviyelere ulaştı
Ülkemizde aile kurumu her geçen gün daha da yara alıyor. Resmi rakamlara da yansıyan aile yıkımlarına vurgu yapan eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AKP Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, boşanmaların ulaştığı ürkütücü rakamlara dikkat çekti. TÜİK rakamlarına göre 2019 yılında dağılan ailelerin yüzde 29 artarak boşananların sayısının 155 bin 147 kişiye ulaştığını belirten Eroğlu,  “Aile milletin hücresidir. Hücre sağlam olduğu zaman millet de ayakta kalır. Boşanma oranları ürkütücü boyutlara ulaştı” dedi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından ‘2021 Aile Yılı’ tanıtım toplantısında konuşan Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018-2019 yılı evlenme ve boşanma verilerini paylaştı.
Boşanma konusunda durumun iç açıcı olmadığını anımsatan Eroğlu, “TÜİK verilerine göre 2018’de 554 bin 389 çift evlenmiş, aynı yıl 143 bin 573 kişi boşanmış. Boşanmadan ayrı yaşayanları da katarsak rakam yükseliyor yani rakam yaklaşık yüzde 26 gibi oluyor, bu korkunç bir rakam. 2019’da ise evlenen çift sayısı 541 bin 424, boşanan kişi sayısı 155 bin 147, yüzde 29 oranında artış var. ABD, Avrupa böyle diyoruz, ama Türkiye’de de oranlar neredeyse 3’te bir oranına yükselmiş” dedi.

*Yine TÜİK verilerine göre Türkiye’de evlenme yaşının kadın ve erkeklerde yükseldiğine de dikkat çeken Eroğlu, Türkiye’de evlenme yaşının kadınlarda yaklaşık 25, erkeklerde ise 28’e yükseldiğine dikkat çekti. Bu durumun özellikle nüfus konusunu olumsuz etkilediğini kaydeden Eroğlu, “Bu konuda özellikle aile ve çevreye büyük görevler düşüyor. Özellikle gençler arasındaki bu yanlış algıyı da mutlaka yıkmalıyız diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.
Afyonkarahisar Valiliği tarafından ‘2021 Aile Yılı’ tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Çiçek, ailenin Türk toplumundaki yerine ve önemine dikkat çekti. Ailenin Türk milletini diğer milletlerden ayıran en büyük özellik olduğunu, imparatorluk ve devletlerin aile yapısının sağlamlığı ile mümkün olduğunu dile getirdi. Vali Çiçek, “Dışarıdan olan saldırılara rağmen ayakta kalmamızın en büyün nedeni aile kurumunun sağlam olması. Aile kurumumuz gevşerse, aile kurumumuz da zaaf olursa bizim bildiğimiz ve bu konuda sigorta konumunda olan Afyonkarahisar olamayız. Ben vali olarak bu işin arkasında duracağım ve sürekli takipçisi olacağım. Kurumlarımız Allah rızası için her şeyiyle bu projeye sahip çıksın” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Eroğlu ise 2021 yılı için düşünülen ‘Aile Yılı’ projesinin birlik ve beraberliği temsil edeceğini vurguladı. Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada ayakta kalması için muhakkak güçlü olması gerektiğini dile getirerek bununda aile yapısının sağlamlığı ile mümkün olabileceğini dile getirdi. Konuşmasında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018-2019 yılı evlenme ve boşanma verilerini paylaşarak boşanma konusunda durumun iç açıcı olmadığını anımsatan Eroğlu, “Aile milletin hücresidir. Hücre sağlam olduğu zaman millette ayakta kalır. Özellikle ABD’de boşanma oranı yüzde 60 fakat buna gülmemiz lazım bizde de durum o kadar parlak değil. TÜİK verilerine göre 2018’de 554 bin 389 çift evlenmiş aynı yıl 143 bin 573 kişi boşanmış. Boşanmadan ayrı yaşayanları da katarsak rakam yükseliyor yani rakam yüzde yaklaşık 26 gibi oluyor, bu korkunç bir rakam. 2019’da ise evlenen çift sayısı 541 bin 424, boşanan kişi sayısı 155 bin 147 kişi yüzde 29 oranında artış var. ABD, Avrupa böyle diyoruz, ama Türkiye’de de oranlar neredeyse 3’te bir oranına yükselmiş” dedi.

Yine TÜİK verilerine göre Türkiye’de evlenme yaşının kadın ve erkeklerde yükseldiğini de dikkat çeken Eroğlu, Türkiye’de evlenme yaşının kadınlarda yaklaşık 25, erkeklerde ise 28’e yükseldiğine dikkat çekti. Bu durumun özellikle nüfus konusunu olumsuz etkilediğini kaydeden Eroğlu, “Bu konuda özellikle aile ve çevreye büyük görevler düşüyor. Özellikle gençler arasındaki bu yanlış algıyı da mutlaka yıkmalıyız diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi. Toplantıda, proje çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü gibi kurumlar başta olmak üzere diğer kurumların nasıl ortaklaşa çalışacakları konusunda yol haritası belirlendi.
Kaynak: İHA
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