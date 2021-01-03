Boş sokakta yol kavgası!
Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında bomboş olan sokakta yol kavgası eden tarafları polis havaya ateş açarak ayırabildi.
GÜNDEM 03.01.2021, 21:12
2
Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Çelikbilek Sokak'ta meydana gelen olayda kısıtlama nedeniyle boş olan yolda, iki taraf arasında yol kavgası çıktı.
Tarafların sakinleşmemesi üzerine büyüyen kavga nedeniyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ikna etmek için uzun süre çaba sarf etse de başarılı olamayınca havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Taraflar ayrılınca polis olaya müdahale etti.
Güçlükle ayrılan kavga sonrası kavga eden taraflar gözaltına alınarak Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Tarafların sakinleşmemesi üzerine büyüyen kavga nedeniyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ikna etmek için uzun süre çaba sarf etse de başarılı olamayınca havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Taraflar ayrılınca polis olaya müdahale etti.
Güçlükle ayrılan kavga sonrası kavga eden taraflar gözaltına alınarak Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 03 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Gaziantep FK
|15
|28
|5. Hatayspor
|15
|27
|6. Fenerbahçe
|14
|26
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. İstanbulspor
|16
|31
|5. Tuzlaspor
|17
|30
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Menemen Belediyespor
|16
|19
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|16
|16
|15. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|16. Adanaspor
|15
|12
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Sevilla
|15
|27
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|16
|12
Sayfalar Tümü