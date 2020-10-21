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Boş radyoaktif kapsülü tedirginliğe yol açtı! Ekipler alarma geçti
Gebze'de bulunan boş radyoaktif kapsülü AFAD, UMKE, bomba imha ve Türkiye Atom Enerjisi ekiplerini harekete geçirdi.
GÜNDEM 21.10.2020, 08:06
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan boş radyoaktif kapsülü, AFAD, UMKE, bomba imha ve Türkiye Atom Enerjisi ekiplerini harekete geçirdi.
Gebze'deki bir iş merkezinde gece saatlerde meydana gelen olay sonrasında radyoaktif ibareli kapsül bulan vatandaşlar, durumu 112 Acil yardım ekiplerine haber verdi.
Tedirginliğe yol açan olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis, AFAD, UMKE, bomba imha ve Türkiye Atom Enerji Kurumu ekipleri yönlendirildi.
İş yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, özel elbiseler ve cihazla ile kapsül ile bulunduğu alanda inceleme yaptı.
Gebze'deki bir iş merkezinde gece saatlerde meydana gelen olay sonrasında radyoaktif ibareli kapsül bulan vatandaşlar, durumu 112 Acil yardım ekiplerine haber verdi.
Tedirginliğe yol açan olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis, AFAD, UMKE, bomba imha ve Türkiye Atom Enerji Kurumu ekipleri yönlendirildi.
İş yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, özel elbiseler ve cihazla ile kapsül ile bulunduğu alanda inceleme yaptı.
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