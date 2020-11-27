Borsa İstanbul'un yüzde 10’u Katar'a niye satıldı? Kaç liraya satıldı?

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Varlık Fonu’nun Borsa İstanbul’daki yüzde 10’luk hissesinin ihalesiz, gizli kapaklı Katar’a satışına tepki göstererek, ihale mafyası benzetmesi yaptı.

Engin Özkoç, “Borsa İstanbul’un yüzde 10’u Katar’a niye satıldı? Nasıl satıldı? Kaç liraya satıldı? Başka alıcı var mıydı? Hiçbir şey bilmiyoruz. Bu ilişkiler tam mafya ilişkileridir; Meclis, muhalefet, millet, denetleyici kurumlar süreçlerin dışındadır. Türkiye, böyle bir cumhur mafya ittifakı tarafından yönetiliyor” dedi. Özkoç, “Bunu yapanlar, Türkiye Cumhuriyeti yargısı önüne çıkartılacaklardır; kaçacak yeriniz yok.” ifadesini kullandı.



Engin Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, özetle şunları söyledi:

“Size bugün ihale mafyasından bahsedeceğim. Çok kar getiren işleri takip ederler genellikle herşeyi gizli yaparlar gözleri paradan başka bir şey görmez kelepiri severler saldırgandırlar ihale alabilmek için büyük hediyeler verirler ihale alacakları kişileri önce yemlerler fakir-fukara-millet düşünmezler aldıkları yerlerin içini boşaltır, çeker giderler aç gözlüdürler, asla doymazlar devlet ihalelerini sıkı takip ederler bazen o kadar güçlenirler ki devletin yönetiminde söz sahibi olurlar sonra devletin içini boşaltırlar çıkarttırdıkları örtülü yasalarla, yapacakları kanunsuz işlerin, ihalelerin denetimini ortadan kaldırırlar; efelenirler-korkuturlar-tehdit ederler yaptıkları işe, kendi tabirleriyle takoz koyanları, vatana ihanetle suçlarlar ağızlarından vatan millet eksik olmaz kendilerine karşı çıkanları hainlik ve dinsizlikle itham ederler yaptıklarından zarar görenler, yoksulluk içinde yaşarken, kendileri zenginlik içinde sefa sürerler.”



Özkoç, Katar’ün küçük, doğalgaz ve petrol zengini bir ülke olduğuna işaret ederek, özetle şöyle konuştu:

“Katar, 2 milyon nüfuslu, Çorum’dan küçük bir ülke. Doğalgaz ve petrol zengini. Tarım yok, teknoloji yok. Türkiye’nin dostu mu? Hayır. KKTC açıklarında, Doğu Akdeniz’de verdiğimiz milli mücadelede Rum kesimiyle hareket etti. Amerikan şirketiyle ortak olup, Rumlarla anlaşma imzaladı. Şimdi Doğu Akdeniz’de, KKTC’ye, bize karşı doğalgaz arıyor. Sizce dostumuz mu? Böyle dost olur mu? Bizim olmaz, ama birilerinin oluyor. Bu Katar durduk yerde, Cumhur Mafya ittifakı liderine 450 milyon dolarlık uçak hediye etti. Birbirlerini saraylarda ağırladılar

Cumhur mafya ittifakı 18 yıldır aynı iktidar, Türkiye’yi yönetiyor. Türkiye’nin varlığı olan şirketlerin yüzde 80 denetimsiz bir şekilde elden çıkarttılar. Örnek Telekom şirketinin içi boşatıldı.

Devlet aklı, kendi ülkelerinin stratejik değerlerini, yani ekonomide, savunmada, sanayide, stratejik alanları yabancılara teslim etmez. Ne demiştik? Sözkonusu para olunca gözleri hiçbir şey görmez daha sonra devleti hızlı yönetmek için Cumhur Mafya sistemini getirelim dediler. Dediklerini yaptılar. Üstelik milletin oyuyla. Hazinenin başına acilen damadı getirdiler ve varlık fonunu kurdular. Varlık fonunun başı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkanvekili damadı. Devletin bütün önemli yatırımlarını buraya çektiler. Burayı Sayıştay denetliyor mu? Hayır. Kamu İhale Yasası geçerli mi? Hayır.

Sıra geldi örtülü ihalelere, Katar-Türkiye. Türkiye’nin biricik Tank Palet Fabrikası bir yıl içinde ilk tankı üreteceğiz vaadiyle katar ordusuna bedelsiz verildi. 2 yıl geçti, tank var mı ortada, yok. Kim ihya oluyor bundan; milletimiz mi, Türkiye Cumhuriyeti ordusu mu? Hayır. Bundan ihya olan; Katar ve Ethem Sancak.

Kanal İstanbul. Faydası var mı? Hayır. Ekolojik dengeyi bozuyor mu? Evet. Kanal İstanbul’un çevresindeki arazileri kim kapattı? Katar Emiri’nin annesi. Digitürk gibi önemli yayın platformlarını kim aldı? Katar. En çok nereden para kazanıyor? Futboldan. Futbol federasyonunun başına kim getirildi? Beşli çeteden ihale zengini olan biri. Önceki başkan Türkiye’nin yandaş medyasının tümünün sahibi. Cumhur mafya ittifakının başı belli, halkın haber alacağı kaynakların sahibi belli, ihaleleri alan işbirlikçi çete ve devlet, kim, belli. Yargı var mı? Yok. Sindirme, tehdit var mı? Var.



Şimdi de Borsa İstanbul. Borsanın başına Hakan Atilla’yı geçirdiler. Halkbank eski genel müdür yardımcısı. Kiminle ilişkide? Bakanların önüne yattığı bir başka mafya Rıza Sarraf’la birlikte. Nerede yargılandılar? Amerikada. Avrupa Yatırım Bankası bunun üzerine Borsa İstanbul’daki hisselerini Varlık Fonu’na satıp çekildi. O hisseleri şimdi Katar’a satıyorlar. Bu hisseler kaça alındı, Katar’a kaça satıldı?

Limanlar verildi, Haliç Altınboynuz verildi, işbirliği anlaşmaları yapıldı. Teknolojisi olmayan, üretimi olmayan Katarlılar, bu işleri nasıl aldı? Hangi gerekçeyle aldılar? Bu ihalelere başka katılmak isteyen oldu mu? Onlarla görüşüldü mü? Türkiye’nin menfaati konuşuldu mu? Mafya ilişkilerinde böyle şeyler yoktur. Bu ilişkilerde bir para vardır, iki örtbas vardır, üç kimseyi haberdar etmezler, eğer devleti ele geçirdilerse o zaman Meclis bunun dışındadır, muhalefet bunun dışındadır, millet bunun dışındadır, kaça aldıklarını, kaça sattıklarını denetleyen kurumlar bunun dışındadır. Şimdi Türkiye’yi böyle bir cumhur mafya ittifakı yönetiyor.



Taraflar ve yöneticiler belli. İçi boşatılan Türkiye Cumhuriyeti’nin yüz yıllık birikimleri. Yoksullaşan milletimiz. Çaresiz kalan milletimiz.

Cumhur mafya ittifakının başındaki kişi, dişinizi sıkın diyor. Ne zamana kadar? Bu işleri bitirene kadar

Damadın gitti, onu devreden çıkarttın ama daha bitiremediğin ihaleler var o ihalelerin tamamı bitene kadar.

Peki millet ne durumda? Millet fakru zaruret içinde eziliyor. Bunun hesabı sorulacak.

Milletimizin önünde yemin ederek söylüyoruz ki; Cumhuriyet Halk Partisi er ya da geç, cumhuriyetin kurucu kurtuluşun öncüsü bir siyasi parti olarak bunun hesabını kesinlikle soracaktır.

Devletin içini boşaltanları, mafya ile birlikte hareket edenleri, Türkiye Cumhuriyetinin varlığı ve birikimlerini yargının denetiminden, Sayıştay’ın denetiminden, Meclis’in denetiminden kaçıranları, yandaşlarıyla birlikte zenginlik içerisindeyken milleti yoksulluk içine itenleri er ya da geç Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasi içinde hukuk ve adalet anlayışı içerisinde hesabını soracaktır.



Bir gün, yönettiğiniz ve idare ettiğinizi sandınığız bu yargı, bir gün ele geçirdiğnizi sandığınız devletin kurumları, tekrar güçlü, laik, parlamenter sistemle inşa edilerek, tekrar milletimizin varlığına ve bütünlüğüne dönüştürülecek, devletin kurumları haline getirilecek, mafyadan arındırılacak ve bunu yapanlar Türkiye Cumhuriyeti yargısı önüne çıkartılacaklardır. Kaçacak yeriniz yok.

Türkiye’ye çok büyük zarar veriyorsunuz. Üstelik bunu, milletin gözünün içine baka baka yapıyorsunuz. O yüzden bugünden bir kere daha sesleniyoruz; milletimizin bilgisine sunuyoruz; bu ilişki Türkiye’yi yok ediyor. Bu ilişkiye dur demek gerekiyor. Bu ilişki içerisinde olan Cumhur Mafya ittifakının lideri, yandaşları, derhal devlet yönetiminden el çekmeli, istifa etmeliler. Bu ülkeyi seçime götürmeliler.”

