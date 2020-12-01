Borsa İstanbul’un satışı Meclis gündeminde

Söz konusu satışla ilgili anlaşmanın detaylarını Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan’a soran Karaduman, “Türkiye ile Katar devleti arasında yapılan ticari anlaşmalar Borsa İstanbul dışında başka hangi varlığın satışını veya hisse devrini kapsamaktadır?” diye sordu.

Saadet Partisi Konya Milletvekilli ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, Borsa İstanbul’un yüzde 10’unun Katarlılara satılmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ( TBMM) taşıdı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Karaduman, Katar ile yapılan anlaşmanın detaylarını sordu. Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi arasında yapılan anlaşma ile Borsa İstanbul’un yüzde 10’unun Katarlılara satıldığını hatırlatan Karaduman, söz konusu anlaşmayla ilgili Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan’a 4 soru yöneltti. Karaduman, “Türkiye ile Katar devleti arasında yapılan ticari anlaşmalar Borsa İstanbul dışında başka hangi varlığın satışını veya hisse devrini kapsamaktadır? Görüşmenin ardından bugün Kanal İstanbul Projesi’nde ihale aşamasına geçileceği açıklandı, bu açıklamanın dünkü resmi ziyaretle bağlantısı var mıdır? Katar devleti ile yapılan ticari anlaşmalarda Kanal İstanbul Projesi ile ilgili herhangi bir detay görüşülmüş müdür? Kanal İstanbul Projesi özelinde Katar devleti ile imzalanan bir mutabakat metni var mıdır?” ifadelerini kullandı.

