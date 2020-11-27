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Borsa İstanbul, Katar'a kaça satıldı?
Borsa İstanbul'un yüzde 10’luk hissesi Katar'a satıldı. Peki Borsa İstanbul, Katar'a kaça satıldı?
GÜNDEM 27.11.2020, 09:11
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Türkiye ile Katar arasında imzalanan anlaşmayla Borsa İstanbul'un yüzde 10'u satıldı. Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi arasında yapılan anlaşma ile Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katar'a devredildi. Anlaşma sonrası Varlık Fonu, Borsa İstanbul'un yüzde 80,6'lık payını elinde bulundurmaya devam edeceğini duyurdu. Katar ile yapılan satış anlaşması öncesi Varlık Fonu, Borsa İstanbul'daki hissesinin yüzde 90,6’sını elinde bulunduruyordu. Peki Borsa İstanbul, Katar'a kaça satıldı?
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştığı bilinirken, Katar'a yüzde 10'luk hissenin ne kadara satıldığı ise kamuoyuna duyurulmadı.
Katar'a yapılan satış sonrası işlem gören şirketlerin satış durumunda Borsa İstanbul'a bildirim yapmak zorunda olduğu hatırlatılırken, Borsa İstanbul'un kaça satıldığı henüz bilinmiyor. Yetkili mercilerden açıklama geldiği takdir konu ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştığı bilinirken, Katar'a yüzde 10'luk hissenin ne kadara satıldığı ise kamuoyuna duyurulmadı.
Katar'a yapılan satış sonrası işlem gören şirketlerin satış durumunda Borsa İstanbul'a bildirim yapmak zorunda olduğu hatırlatılırken, Borsa İstanbul'un kaça satıldığı henüz bilinmiyor. Yetkili mercilerden açıklama geldiği takdir konu ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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