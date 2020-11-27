"Borsa İstanbul ile Kanal İstanbul arasında ne gibi ilişki var?"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a cevap vermesi talebiyle yöneltilen önergede Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi arasında yapılan anlaşma ile Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara devredilmesiyle, Kanal İstanbul Projesi’ndeki ihalenin bağlantısının olup olmadığı soruldu.

Bu kapsamda Karaduman, "Katar devleti ile yapılan ticari anlaşmalarda Kanal İstanbul Projesi ile ilgili herhangi bir detay görüşülmüş müdür?" ve "Kanal İstanbul Projesi özelinde Katar devleti ile imzalanan bir mutabakat metni var mıdır?" diye sordu.

İşte Karaduman'ın Ticaret Bakanı Pekcan'a yönelttiği soru önergesi:

Türkiye ile Katar devleti arasındaki ticari ilişkiler uzun zamandır ulusal basınımızda yer almaktadır. 26 Kasım 2020 Perşembe tarihinde Katar emiri El Sani ülkemizi ziyaret etmiştir. Ziyaretin ardından ulusal basında şu ifadelere yer verilmiştir; “Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri El Sani öncülüğünde iki ülke arasında 11 anlaşma imzalandı. Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi arasında yapılan anlaşma ile Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katarlılara devredildi.”

Bu bağlamda;

1.Türkiye ile Katar devleti arasında yapılan ticari anlaşmalar Borsa İstanbul dışında başka hangi varlığın satışını veya hisse devrini kapsamaktadır?

2.Görüşmenin ardından bugün Kanal İstanbul Projesi’nde ihale aşamasına geçileceği açıklandı, bu açıklamanın dünkü resmi ziyaretle bağlantısı var mıdır?

3. Katar devleti ile yapılan ticari anlaşmalarda Kanal İstanbul Projesi ile ilgili herhangi bir detay görüşülmüş müdür?

4.Kanal İstanbul Projesi özelinde Katar devleti ile imzalanan bir mutabakat metni var mıdır?

