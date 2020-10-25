Boris Volfman, “Portakal ve mandalinada ihracat rekoru kırılıyor”

Kış aylarının vazgeçilmezi, c vitamini denildiğinde akla ilk gelen meyveler olan portakal ve mandalina ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Hastalıklara karşı etkisi, vücuda verdiği direnç ve kokularıyla herkes tarafından sevilen meyveler geçen yıldan bu yana ihracatta yeni rekorların kırılmasını sağladı. Türk tarımsal ürün ihracatçıları 2020 yılının ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre portakal ve mandalina ihracatında yaklaşık %100’lük artış sağlamayı başardığını söyleyen Boris Volfman açıklamalarına şöyle devam etti.



Özellikle meyve suyu sanayisinde çok sık kullanılan portakal ve mandalina ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesi’nde yetiştiriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizde yetiştirilen portakalın %85’lik kısmı Akdeniz Bölgesi’nde gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de portakal yetiştirilen diğer bölgeler ise Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz olarak sıralanabilir. Fakat yapılan üretim iklim şartları ve diğer ekonomik şartlar göz önüne alındığında Akdeniz Bölgesi’ne göre oldukça azdır.

Portakal ve mandalinanın yetişmesi ve verimli olması için gerekli ılıman iklim koşulları en iyi Antalya, Mersin, Adana ve Hatay gibi şehirlerde sağlandığını söyleyen Boris Volfman, “Akdeniz Bölgesi’nin haricinde ise Ege Bölgesi’nin kıyı kesimleri ve Karadeniz Bölgesi’nin doğu kıyılarında mandalina yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yine TÜİK verilerine göre Türkiye’de yetiştirilen mandalinanın %30’luk kısmını tek başına Hatay şehri karşılamaktadır.” dedi.



Portakal ve mandalina gibi turunçgillerde en çok ihracat yapılan ülke konumunda Rusya’nın olduğunu belirten Boris Volfman, “Rusya tek başına birçok ülkenin toplamından fazla oranda portakal ve mandalina satın alıyor. Portakal ve mandalina gibi ürünlerde Rusya’nın en büyük alıcı olmasının birkaç farklı sebebi var. Bunlar coğrafi yakınlık, hızlı ulaşım, ekonomik ve siyasi işbirliği olarak sıralanabilir. 2019 yılının ilk sekiz ayında en büyük alıcı konumundaki Rusya’ya Türkiye’den 39.388.141 dolarlık mandalina ve portakal ihraç edildi. Rusya’yı güney komşumuz olan Irak 19.814.340 dolarlık ihracat ile takip etti. En büyük üçüncü alıcı konumunda ise 12.631.354 dolarlık portakal-mandalina ihracatı yapılan Ukrayna yer aldı. 2020 yılında portakal ve mandalina ihracatı yapılan ülkeler arasında ilk üç değişmedi. Fakat ikinci ve üçüncü sırada bulunan ülkeler yer değiştirdi. Pandeminin getirdiği uluslararası ticareti yavaşlatan bazı sorunlar ve Türkiye ile Rusya arasında yaşanan siyasi gerilimlere rağmen ihracatta iki katın üzerinde artış meydana geldi. 2020 yılının ilk sekiz ayında Türkiye Rusya’ya 83.656.499 dolar değerinde portakal ve mandalina ihracatı gerçekleştirdi. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatın %100’den fazla arttığını gösteriyor. 2020 yılının ilk sekiz aylık döneminde en çok portakal ve mandalina ihracatı yapılan ikinci ülke ise 20.091.240 dolarlık ihracat ile Ukrayna oldu. Ukrayna’yı 19.997.993 dolarlık ihracat ile Irak takip etti.” ifadelerini kullandı.



TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2019 yılında 4.3 milyon ton turunçgil üretimi gerçekleştirildi. Üretilen turunçgilin %40’ı portakal, %33’ü mandalina olarak kayıtlara geçti. Dünyada yıllık ortalama turunçgil üretiminin 130 milyon ton olduğu biliniyor. Bu üretimin yarısına yakınına denk gelen 60 milyon tonluk kısmını ise Çin’in tek başına karşıladığını söyleyen Boris Volfman, “Bu rakamlar göz önüne alındığında üretim açısından Çin’i geçmek bir yana yaklaşmak bile mümkün görünmüyor. Fakat ihracatta sıralama biraz farklı. Her ne kadar Çin en büyük üretici konumunda olsa da turunçgil ihracatında lider konumda olan ülke İspanya. İspanya’yı Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. En büyük üretici konumundaki Çin ise 3. Sırada yer alıyor. Türkiye ise 4. Sırada yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti’nin hemen ardından 5. Sırada kendine yer buluyor. İhracat konusunda yapılacak çalışmalar ile önümüzdeki 5 yılda en büyük 3. turunçgil ihracatçısı konumuna yükselmenin mümkün olduğu belirtiliyor.” şeklinde konuştu.

Advertorial

