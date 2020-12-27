Borcunu alamayan vatandaş hoparlörden seslendi: Nevzat abi...

Erzurum'da bir vatandaş zor zamanında borç verdiği kişiden parasını geri alamayınca çareyi mikrofonla seslenmekte buldu.

Erzurum'un Tebrizkapı semtindeki esnaf Murat Haksever, 2012 yılında bir komşusuna 50 bin TL’lik altın borcu verdi. O günden bu güne parasını alamayan Haksever, ilginç bir yöntemde alacağını istedi. Alacaklının dükkanın önüne giden Murat Haksever mikrofanla seslenerek borcunu istedi

Alacaklı vatandaş, "Cuma namazını kıldın ama hakkımızı ödemiyorsun. Paramı öde Nevzat abi, camiye Cuma'ya gitmeyle olmuyor. Adi adam değilim, şükürler olsun senin gibi değilim. Bütün millete takmışsın Nevzat Ulusoy paramı öde. İşte öyle kaçarsın. Allah'tan korkmuyorsun, kuldan mı utanıyorsun Nevzat." diye bağırarak borçlusuna seslendi.

Vatandaşın borcunu bu şekilde istemesi sosyal medyada kısa zamanda çok paylaşılan ve konuşulan videolar arasına girdi

