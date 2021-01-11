Borcu, okulları satarak kapattılar

İsraf ve yolsuzluğun zirve yaptığı iktidar belediyeleri, vergi borçlarını belediyeye ait taşınmazları satarak kapatmaya çalışıyor. Millî Gazete’nin ulaştığı özel bilgi ve belgeye göre Çekmeköy Belediyesi de benzer bir yöntemle 12 milyon liraya yakın vergi borcunu ilçedeki okulları Hazine’ye devrederek ödedi. Daha önce de birçok AKP’li belediye, borçlarına karşılık cami ve hizmet alanlarını Hazine’ye devretmişti.

İsraf ve yolsuzluğun zirve yaptığı iktidar partisi belediyeleri borç batağına saplandı. Hazine’ye olan borçlarını kalem oyunlarıyla kapatmaya çalışan belediyelerin yeni formülü vergi borçlarını, devlete ait kurumları devlete satarak kapatmak oldu. Millî Gazete’nin ulaştığı özel bilgi ve belgeye göre AKP’li Çekmeköy Belediyesi, yaklaşık 12 milyon TL’lik vergi borcuna karşılık devlete ilçede bulunan okulu Hazine’ye devretti. Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Emlak Daire Başkanlığı’na satılarak Hazine adına tescil etti.

İstanbul Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın, 24 Aralık 2020 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazdığı yazıya atıf yapan Çekmeköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, “Başkanlık Makamına” yazısında şu ifadelere yer verildi: “İlgi yazı ile ‘Taşdelen Mahallesi 97 parsel no‘lu taşınmazın 13 milyon 243 bin TL bedel üzerinden 6183 sayılı yasanın geçici 8. maddesine göre Çekmeköy Belediyesi’nin vergi borcuna mahsuben satın alınmasının uygun olduğu’ bildirilmiştir. Söz konusu taşınmazın belediyemizin 12 milyon 330 bin 753 TL 63 kuruş borcuna karşılık 3.031,71 metrekarelik (303171/325600) hissesi Hazine adına tescil edilmiştir. Kalan kısım belediyemiz uhdesinde kalmıştır.”

Sayıştay’ın hazırladığı 2019 denetim raporuna göre AKP’li Esenler Belediyesi, devlete olan vergi borçlarını, iki cami, bir okul ve hizmet alanlarını devlete satarak kapatmıştı. Sayıştay raporuna göre Esenler Belediyesi, geçen yıl, üzerlerinde cami, okul ve belediye hizmet birimlerinin bulunduğu 12 alanı yaklaşık 140 milyon TL’ye satmıştı.

* Kendi belediyelerine borç kıyağı geçen iktidar, özellikle Saadet Partili belediyeleri de engellemek için her yolu deniyor. Elâzığ’da gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından ilçe ve belde belediyelerine maddi yardımlarda bulunmuştu. Bakanlık, AKP’li ve MHP’li belediyelere 500 bin liralık yardım gönderirken Saadet Partili Yazıkonak Belediyesi’ne ödenek vermemişti. Yazıkonak Belediyesi’ni 10 milyon lira borçla devralan Saadetli Başkan Hatif Çadırcı, iktidar partisinin bıraktığı borcun büyük kısmını ödedi.

