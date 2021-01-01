Borçlar dağ gibi yığıldı!

Hükümetin bu adımı sonrası 2020’de kredi kullanımı yüzde 40, kredi hacmi de 1 trilyon TL arttı. Bu olağandışı borçlanmanın 2021 yılında batık kredilere ve iflaslara yol açabileceği belirtiliyor.

Bütün dünya pandemiye karşı vatandaşı ve firmaları nakdi destek yolu ile korumaya alırken bu durum bizde banka kredilerine ulaşımın kolaylaştırılmasına neden oldu. Bu da hem vatandaşı hem de firmaları olağandışı bir borçlanmanın içine sürükledi. Öyle ki 2019 yılında 2,6 trilyon TL olan kredi hacmi, 2020 sonunda 1 trilyon lira artarak 3,7 trilyona çıktı. Kredi hacimleri ise en çok bireysel ve imalat sanayinin alt dallarında kullanılan krediler oldu. Pandemi nedeniyle işlerinden olan vatandaşlar, gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için kredilere sarıldı. Bunun sonucunda 12 ayda tüketici kredileri yüzde 46 oranında artarken, kullanılan kredi miktarı ise 260 milyar TL arttı.



Bireysel kredilerdeki artışı imalat sanayinin alt dallarında kullanılan krediler takip etti. İmalat sanayindeki firmalar Ekim 2019-2020 döneminde 254 milyar TL daha fazla kredi kullandılar. Kredi kullanımındaki artışta ticaret sektörü üçüncü sırada yer alırken, inşaat sektörü ise dördüncü sırada yer aldı. Hem vatandaşın hem de firmaların olağandışı borçlandığı 2020 yılını arkamızda bir borç dağı ile geride bırakırken, ekonomistler 2021 yılının batık krediler ve iflaslar yılı olacağı uyarısında bulundu. Bireysel kredi kullanan vatandaşların artan faiz nedeniyle kredileri geri ödemede zorlanacağını belirten ekonomistler, firmaların ise durgun ekonomi nedeniyle kredi yükleri altında ezilip iflas bayraklarını çekebileceğini ileri sürdü.

