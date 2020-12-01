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Borca batık belediyeden MasterChef Türkiye'ye 600 Bin TL ödeme

Borca batık olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, MasterChef Türkiye'nin Bursa'da çekilen bölümü için 600 Bin TL ödeme yaptığı iddia edildi.

GÜNDEM 01.12.2020, 08:20
Borca batık belediyeden MasterChef Türkiye'ye 600 Bin TL ödeme
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasının Bursa'da çekilmesi için 600 Bin TL ödeme yaptığı belirtildi. Bursa Belediye Başkanı Aktaş, yarışma için yapılan ödemenin yarısının Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) tarafından karşılandığını açıkladı. Ancak BTSO Başkanı İbrahim Burkay bunu yalanladı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Kesinlikle hiçbir yere bu tür paralar harcamayız. Bizim bu tür faaliyetler için bütçemiz yok” dedi.
Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre CHP'li Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ise, yarışma için 600 bin TL+KDV ödendiğini açıkladı. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in 22 Kasım'daki bölümü Bursa'nın tarihi mekanlarında çekildi. Programda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 3 jüri üyesine ödül verdi.

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, MasterChef Türkiye yarışması için Büyükşehir Belediyesi'nin 600 bin TL+KDV tutarında ödeme yaptığını söyledi. Aktaş, Meclis toplantısında konu gündeme getirilince ücretin yarısının Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından karşılandığını söyledi ancak ne kadar ödeme yapıldığını açıklamadı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise, Aktaş'ı tekzip eden bir açıklama yaptı.
Covid-19 tedavisi nedeniyle evinde karantinada olan Burkay, “Kesinlikle hiçbir yere bu tür paralar harcamıyoruz, BTSO olarak bu tür faaliyetlere bütçemiz yok. Alinur Başkan programdan bana bahsetti, sponsor olalım diye, ben de Bursa'da gıda işi yapan arkadaşlara bahsettim, onlar sponsor oldular ve hatta programda konuk oldular” dedi.
İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu duruma tepki göstererek, “Alinur Aktaş, herkesin evine ekmek götürebilmenin derdine düştüğü bir dönemde, TV programı için Bursa'nın yaklaşık 500 bin TL'sini daha heba etti” dedi.
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