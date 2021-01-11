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Borç nedeniyle elektrik kesintisi yapılmasın teklifi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, pandemi sürecinde borçtan dolayı yurttaşın ve esnafın elektriklerinin kesilmemesine yönelik Kanun Teklifi verdi.

GÜNDEM 11.01.2021, 11:36
Borç nedeniyle elektrik kesintisi yapılmasın teklifi
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Kanun Teklifi yasalaşırsa, evine ekmek götüremeyen, işsiz kalan, gelir kaybına uğrayan vatandaşların ve esnafın pandemi süresi boyunca bakım-onarım faaliyetleri dışında konutlara ve iş yerlerine verilen elektrik, borcundan dolayı kesilmeyecek; kesilmiş olan var ise bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeniden açılacak.

CHP’li Bulut, 2019 yılının Mart ayından bu yana ülkemizde görülmeye başlayan Covid-19 nedeniyle milyonlarca kişinin işsiz kaldığını ya da gelir kaybına uğradığını belirterek, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler doğrultusunda sokak kısıtlamaları ve yasaklar nedeniyle işleri durma noktasına gelen, kepenk kapatan ve gelir kaybın uğrayan esnafın vergi, SGK primleri, kira-stopaj ve faturalarının biriktiğini kaydetti.

CHP’li Bulut, “Borç batağındaki vatandaşlar bir yandan pandemi ile mücadele ederken diğer yandan da geçim sıkıntısıyla, yüksek enflasyonla ve işsizlikle boğuşmaktadır. Yüz binlerce çalışanın kısa çalışma ödeneğine ya da ücretsiz izine yönlendirilmesi aileleri en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma düşürmüştür. Pandeminin etkisi ödenemeyen faturalara da yansımış, kötü ekonomi yönetimi ile birlikte ekonomik kriz, yoksulluğun etkilerini iyice görünür kılmıştır” diye konuştu.

Bulut, asgari ücretin 2 bin 825 lira 90 kuruş olduğu, açlık sınırının 2 bin 592, yoksulluk sınırının 8 bin 436 liraya yükseldiği ülkemizde iğneden ipliğe her kaleme zam yapılırken, bu zamdan tüketim harcamalarında konuttan sonra en çok harcama yapılan kalem olan elektrik, su ve doğalgazın da nasibini aldığını bildirdi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun, 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olacak şekilde Tek Terimli Tek Zamanlı tüketici tarifelerine yüzde 6,2 oranında zam yaptığını kaydeden Bulut, bu can yakıcı zamla birlikte asgari yaşam koşullarında aylık tüketimi 230 kW olan dört kişilik bir ailenin geçtiğimiz yıl 163,4 TL olan elektrik faturasının, 20 TL’lik artışla 183,4 TL’ye yükseldiğini ifade etti.

Pandemide, en zaruri ihtiyaç olan elektrik faturasını ödeyemeyen yurttaşların sayısının da arttığını kaydeden Bulut, bu yılın ilk 9 ayında 2,6 milyon abonenin elektriğinin ödenmeyen faturalar nedeniyle kesildiğini belirtti.
Elektrik üzerindeki vergiye de dikkat çeken Bulut, şöyle devam etti:

Bulut, vermiş olduğu Kanun Teklifi’nin yasalaşması halinde yurttaşın da esnafın da bir nebze rahat nefes alacağını kaydetti.
“Vatandaşlar, yapılan fahiş zamların yanı sıra faturalar üzerinden Enerji Fonu, Elektrik Tüketim Vergisi, TRT Payı, KDV olmak üzere yüzde 20 vergi vermektedir. Birbiri ardına yapılan zamlar faturalarda bu kadar ağır vergi yükünün olması asgari ücrete bağlı biçimde yaşamını sürdürmeye çalışan ve hâlihazırda açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılan vatandaşları ve esnafı ekonomik olarak iyice zor duruma sokmaktadır.”
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