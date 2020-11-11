Borç batağındaki çiftçiye kötü haber!

Çiftçiye kötü haber! Aylardır borçların yapılandırılmasıyla ilgili kararı bekleyen çiftçi, geçtiğimiz hafta çıkan haberler üzerine sevinmişti. Ancak bu haberlerin de altı boş çıktı. Yüksek faizden dolayı borçları katlanarak artan çiftçinin Tarım Kredi borçlarının yapılandırma kapsamına alınmadığı ortaya çıktı. Milli Gazete’nin resmi kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Tarım Kredi Kooperatiflerinin de ‘çiftçinin böyle bir beklentisinin olmadığı’ gerekçesiyle borç yapılandırmasına sıcak bakmadığı belirtiliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile vergi borçları ve Hazine alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili tasarıya Tarım Kredi borlarının da eklendiği haberleri gündeme gelmişti. Ancak bu haberlerin yanlış anlaşılmadan dolayı yapıldığı ortaya çıkarken, Tarım Kredi borçlarının söz konusu tasarıya eklenmediği gün yüzüne çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile vergi borçları ve Hazine alacaklarının yapılandırılmasının yanı sıra çiftçilerin ve orman köylülerinin borçlarının da yapılandırma sağlanırken, söz konusu bu yapılandırmaya AK Partili milletvekillerinin verdiği önergeyle Tarım Kredi borçlarının da eklendiği gündeme gelmişti.

Fakat bu haberlerin yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı kaydedilirken, söz konusu kanun teklifine Tarım Kredi borçları eklenmediği gün yüzüne çıktı.

Söz konusu haberlerden dolayı çiftçi büyük bir beklentiye girerken, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Kredi Kooperatiflerinden konuyla ilgili resmi bir açıklamanın yapılmaması kafaları karıştırmıştı. Borçların yapılandırılacağı gerekçesiyle Tarım Kredi Kooperatiflerine akın eden çiftçi, resmi bir açıklamanın gelmediği gerekçesiyle kooperatiflerden eli boş dönmüştü.

Böyle bir süreçte Milli Gazete, önemli bir bilgiye ulaştı. Tarım Kredi borçlarının yapılandırma kapsamına alındığına dair haberlerin doğru olmadığı ortaya çıkarken, Milli Gazete’nin resmi kaynaklardan ulaştığı bilgiye göre, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin de çiftçinin böyle bir talebi olmadığı gerekçesiyle yapılandırmaya sıcak bakmadığı ve engel olmaya çalıştığı kaydediliyor.

Diğer taraftan, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Türkiye genelinde çiftçiye yönelik haciz ve icra işlemlerini aralıksız sürdürmesi dikkat çekiyor.

Bilindiği üzere geçmişte yapılan yapılandırmalar ve özellikle 2018 ve 2019 yıllarında uygulanan yüksek faizden dolayı çiftçinin borcu katlanarak arttı. Ürettiği ürünü de değerinde satamayan çiftçi, artık borcunu çeviremeyecek duruma geldi. Büyük bir borç batağında bulunan çiftçi en azından biraz olsun nefes alabilmesi için yapılandırmadan başka çaresi bulunmuyor. Aslında borç yapılandırması da çiftçinin uzun vadede borç sorununu daha da artırıyor. Ancak buna rağmen çiftçinin yapılandırmadan başka bir çaresinin kalmaması da yaşanan çelişkiyi gözler önüne seriyor.



