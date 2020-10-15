Bombalı saldırıda yaralanan gazi milyonluk tazminattan feragat etti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak Jandarma Karakolu’na 5 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Erduran, yaklaşık 2 yıl süren tedaviyle sağlığına kavuştu.

Taburcu olduktan sonra Trabzon’a yerleşen Erduran’a, 'gazilik' unvanı ile 22 yıllık askeri görevinden malulen emekli edilerek 160 bin TL tazminat verildi. Erduran, 2017 yılında ise avukatı aracılığıyla 120 bin TL talepli maddi- manevi tazminat davası açtı.



Kulağında işitme kaybı, ayağında aksaklık yaşayan Erduran’ın tazminat davasını gören Erzurum 2’nci İdare Mahkemesi, bilirkişi raporu hazırlattı.

Raporda, vazife malullüğüne dair bağlanan gelir ve ödemeler dikkate alındığında Erduran’ın 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruş karşılanmamış zararı bulunduğu bildirildi.

Mahkemenin, kendilerine ulaşan rapor hakkında görüşünü sorduğu gazi Erduran, kendisine verilecek miktarı çok bulup, maddi tazminattan vazgeçtiğini söyledi

