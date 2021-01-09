Bomba iddia: Erdoğan parti başkanlığını bırakacak, en güçlü aday ise..
CHP'li Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongrede parti başkanlığını bırakacağını iddia etti.
GÜNDEM 09.01.2021, 02:17
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CHP'li Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongrede parti başkanlığını bırakacağını söyledi.
CHP’li Gürsel Tekin çarpıcı bir iddia ortaya attı. Tekin, “Kulislerde ciddi ciddi konuşuluyor. Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak. Başka bir isim gelebilir. Şeklen bir değişiklik olacak. En güçlü aday Binali Yıldırım." dedi.
CHP’li Gürsel Tekin çarpıcı bir iddia ortaya attı. Tekin, “Kulislerde ciddi ciddi konuşuluyor. Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak. Başka bir isim gelebilir. Şeklen bir değişiklik olacak. En güçlü aday Binali Yıldırım." dedi.
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