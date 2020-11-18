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Bomba iddia: Cumhur İttifakı'nı desteleyecek yeni parti kuruluyor
AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni bir iddia ortaya attı. Sayan, yeni bir parti kurulacağını, kurulan partinin ise Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini öne sürdü.
GÜNDEM 18.11.2020, 18:07
Sosyal medya hesabından Savcı Sayan, Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini savunan Kürt siyasetçilerin yeni bir parti kurarak Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini iddiası gündeme boöba gibi düştü.
CHP'nin İyi Parti ile birlikte HDP ile 'Anayasa metni' üzerinde özerklik anlaşması yaptığı iddiaları gündemdeyken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni parti kurulacağını dile getirdi.
Savcı Sayan, sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde; "HDP’ye karşı birleşen, terörü red eden,mütedeyyin, muhafazakar, Vatanın birlik ve beraberliğine tam destek veren Kürt siyasetçiler yeni bir parti kurup Cumhur ittifakına destek verecekler... Taze ve kesin bilgidir... Haydi hayırlısı..."
CHP'nin İyi Parti ile birlikte HDP ile 'Anayasa metni' üzerinde özerklik anlaşması yaptığı iddiaları gündemdeyken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni parti kurulacağını dile getirdi.
Savcı Sayan, sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde; "HDP’ye karşı birleşen, terörü red eden,mütedeyyin, muhafazakar, Vatanın birlik ve beraberliğine tam destek veren Kürt siyasetçiler yeni bir parti kurup Cumhur ittifakına destek verecekler... Taze ve kesin bilgidir... Haydi hayırlısı..."
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