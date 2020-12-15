Bomba dolar iddiası! Dolar 4 liraya düşecek sonra 24 liraya fırlayacak

Ekonomist Yazar Memduh Bayraktaroğlu, bomba dolar tahmini iddiasında bulunarak dolar kurunun 4 TL’ye düşeceğini, 3 aydan sonra ise 24 liraya yükseleceğini öne sürdü.

Bankalarda Merkez Bankası'na giden bilançolarda önceden döviz mevduatı hesabı vardı şimdi Türk lirası vadeli veya vadesiz mevduatı hesabı var. TL mevduat hesap sahipleri sizden Türk liralarını çekmenizi isterse ne yapacaksınız? Dolar belki 4 TL’ye düşecek o zaman bu insanlar TL’lerinle swapta yapmazlar. TL gönderip 4 liradan dolar alırsa ne yapacaksın? Belki bu sefer satın aldıkları dolarları bankada da bırakmayacaklar.

Evet doğrudur çok büyük ihtimalle doları 4 liraya kadar düşürür. Ne kadar zaman için olur gerçekten bilemem ama Martta seçim düşünüyorsanız bunu zorla da yaparsınız. Gönüllü değil zorla da yaparsınız. Bütün bankadaki döviz mevduatlarını TL mevduatına çevirtirsiniz, bir kararnameyle 1 dolar olur 4 lira veya daha da aşağı düşer. Ama sonra dolar kuru 3 aya kalmaz 24 TL’ye çıkar. “

Cari açığa dikkat çeken Bayraktaroğlu, “Cari açığımız artık tehlike çanlarını çaldığını gösteriyor. O ülkeler Normal şartlarda her şeye rağmen dış borç hala buna bulabilen ülkelerdir. Halen yabancıya da küresel yatırımcıyı, ülkelerine top yükseltme yüksek miktarda olmasa da çekebilen ülkelerdir.

Bir ülkede cari açık oranı gayri safi milli gelirin yüzde beşini geçtiyse - ki Türkiye, şu anda öyle o ülke yatırım yapılabilir bir ülke değildir. Bu arada Moody's'in 12 özel bankamızın kredi notunu yükselttiğini çok güzel bir şey olduğunu söylüyorlar. Ondan da bahsedeceğim ancak Türkiye'nin ilk 10 aylık dış ticaret açığı 34 milyar dolar. Türkiye sürekli 18 yıldır neredeyse cari açık vererek yoluna devam etmeye çalışan bir ülke.” dedi.

BDDK’nın yapmış karardan sonra bankacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Bayraktaroğlu, “Bu çok tehlikeli! Evet özel bankanın kredi notunun yükseltildiği haberi ne kadar doğru bilmiyorum. Henüz daha çok da fazla göremedim gazetelerde. 12 özel banka Türkiye gibi 30'dan fazla özel bankanın hizmet gördüğü bir ülke için iyi bir rakam değil.

O bankalar neden şu anda ayakta duruyorlar? Çünkü şüpheli alacaklarının hepsini aldılar. Normal şartlarda bu sene sonunda, şüpheli alacaklarına yasal takibe düşmüş olan alacaklara karşılık ayıracaklardı.

BDDK, onları öyle bir zorladı ki bankalar alacaklarını ertelemek ya da günümüz Türkçesine söyleyelim; yeniden yapılandırmak zorunda kaldılar.

Borçlarımı ödeyemez bir durumdayken bankalar batarsa, benim iktisadi anlayışıma göre gerçek iktisadi kriz bankaların batışıyla eşzamanlı olarak başlar. Reel sektör çöktü, bankacılık sektörü de çökerse ekonomimiz biter. Ben hükümeti neden eleştiriyorum, neden tedbir almıyorsunuz?

Sizin yaptığınız sadece sağlam olan bacağı yandan sağdan soldan destek vermek. Doğrusu ne; doğrusu kırık olan yani reel sektör bacağını da tamir etmek. Masayı yeniden iki bacağını üzerinde oturur şekilde tanzim etmek.”

Reel sektörün ekonomik kriz aşamasına geldiğini öne süren Bayraktaroğlu, ”Reel sektör çökünce; insanlar aç kalıyorlar, işsiz kalıyorlar. Bankalar çökünce ne oluyor? Bankalar çökünce artık masanın diğer ayağı da çöktüğü için kriz başlıyor. Tek ayağın kırılması krizin haberciliği verir. Yaklaşık 3 yıldır basbas bağıra bağıra geliyor.

Cari açık felaket vaziyette. 47 milyar dolar döviz rezervi eksik eksiğiniz var Yani geçen gün verdiğim örnek gibi; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Merkez Bankası'nın net rezervi 50 milyar dolar olması gerekir. Ben böyle bakıyorum… Yükümlülükleri düştükten bankanın kemiksiz 50 milyar dolarlık döviz rezervi olması lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nde eksi 47 milyar dolar eksiği var. Böyle bir şey olabilir mi?”

Bayraktaroğlu, Merkez Bankası’nın dövizde yaşanan hareketlilikleri iyi takip etmesi gerektiğini, dolar kurundaki baskılamanın yersiz olduğunu söyledi. Bayraktaroğlu, “Merkez Bankası dövizi baskılamayın bırakın… Bırakın nereye gidecek? Siz de gelin piyasalardan bu fiyatlardan döviz alın. Rezervlerinizi daha da yükseltin. Bunlar doları baskılamak için mevcut rezervlerimizi sattılar. Rezervlerimiz yükselteceklerine mevcut rezervlerimiz de sattılar.” diye konuştu.

Türkiye’nin altın rezervi yerine döviz rezervi yapması gerektiğini öne süren Bayraktaroğlu, “ Bir ülke satın alıyorsa, sürekli altın rezerv ediyorsa savaş hazırlığı yapıyor demektir. İki buçuk sene önce kadar Türkiye'nin altın rezervleri 5 milyar dolardı şimdi 45 buçuk milyar dolar. 40 milyar dolar mı 40 milyar dolarlık altın satın almışsınız… Son iki buçuk senedir, gazetelerimiz girin araştırın. Sürekli savaş tehdidi altında yaşayan bir ülkeyiz. Bütün komşularınız sürekli savaşırız diye tehdit etmişiz. Onlarda bize aynı tepkiyi gösterselerdi biz de o altın rezervleriyle silah alacaktır. Şu anda bu altın rezervi ne işe yarıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Gelin, satın bu altınlarınızı, döviz rezervlerine dönün.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlara TL yapın çağrısını yorumlayan Bayraktaroğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki; “dövizlerinizi bozdurun TL mevduatına geçin.” Sayın Erdoğan, nasıl geçecekler? Bankalar döviz mevduatlarına TL'ye çevirecek. Yani döviz mevduat sahiplerinin hesabına Türk Lirası geçecek. En kötü şartlarda 2 trilyon lira geçecek. O 2 trilyon liranın ne kadarını bankalar tekrar TL karşılığı olarak gönderecekler Merkez Bankası'na. Peki, siz döviz mevduatına bozduran bankaların size yatırdığı döviz mevduat karşılıklarını nasıl ödeyeceksiniz bankalara? “ şeklinde konuştu.

Bayraktaroğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti; “Diyelim ki insanlar TL mevduatına döndüler. Bir bankacılık işlemi ile bu mümkün.

Bankalarda Merkez Bankası'na giden bilançolarda önceden döviz mevduatı hesabı vardı şimdi Türk lirası vadeli veya vadesiz mevduatı hesabı var. TL mevduat hesap sahipleri sizden Türk liralarını çekmenizi isterse ne yapacaksınız? Dolar belki 4 TL’ye düşecek o zaman bu insanlar TL’lerinle swapta yapmazlar. TL gönderip 4 liradan dolar alırsa ne yapacaksın? Belki bu sefer satın aldıkları dolarları bankada da bırakmayacaklar. Bunu mu istiyorsunuz sayın Cumhurbaşkanı? Kusura bakmayın ama Sayın Cumhurbaşkanı, siz ekonominin E’sinden bile bilmiyorsunuz.

Evet doğrudur çok büyük ihtimalle doları 4 liraya kadar düşürür. Ne kadar zaman için olur gerçekten bilemem ama Martta seçim düşünüyorsanız bunu zorla da yaparsınız. Gönüllü değil zorla da yaparsınız. Bütün bankadaki döviz mevduatlarını TL mevduatına çevirtirsiniz, bir kararnameyle 1 dolar olur 4 lira veya daha da aşağı düşer. Ama sonra dolar kuru 3 aya kalmaz 24 TL’ye çıkar. “

