Bolu Dağı Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Yol trafiğe kapatıldı

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü, bir ay süreyle trafiğe kapalı olacak.

Karayolları ekipleri tarafından ulaşıma kapatılan yolun bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İstanbul'dan Ankara'ya giden sürücüler, Düzce Kaynaşlı gişelerinde D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.

Sürücüler, D-100 Karayolu'ndan Bolu Dağı'nı aşarak Abant gişelerinden tekrar otoyola girebilecek.

Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmaların 14 Kasım tarihine kadar bitirilmesi planlanıyor.

